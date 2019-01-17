Настю Рыбку задержали в России сразу после депортации из Таиланда

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Анастасия Вашукевич, известная также как Настя Рыбка, и Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, задержаны в московском аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Таиланда, откуда их депортировали местные власти.

О задержании Вашукевич и Кириллова журналистам рассказала жена последнего, прилетевшая вместе с ними. По ее словам, Вашукевич говорит, что им вменяют организацию проституции (статья 240 УК РФ, до шести лет). При этом официально ни факт задержания, ни его причина не подтверждены.

Вашукевич - гражданка Беларуси. Из Таиланда ее депортировали на родину, но транзитом через Россию. Она должна была улететь из Москвы всего через несколько часов после прилета, однако теперь непонятно, удастся ли ей это.

Всего задержаны четыре человека. Помимо Кириллова и Вашукевич это Андрей Жежко и Анастасия Жеркова.

Кириллов, Вашукевич и еще шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде на этой неделе были приговорены судом в Паттайе к условным срокам и фактическому заключению, равному уже отбытому в тюрьме сроку. В суде они признали свою вину.

Их приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Девять из них подсудимые уже отсидели, поэтому судья освободил обвиняемых условно-досрочно. После этого их должны были депортировать в страны, по паспортам которых они приехали в Таиланд.

В среду российское агентство РИА Новости опубликовало интервью с Вашукевич. "То, что произошло вчера, - выше всех моих ожиданий, даже самых смелых", - заявила она. На вопрос о том, что она мечтает сделать после возвращения, Вашукевич ответила, что хочет поспать на нормальной кровати.

В четверг днем у агентства РИА Новости появилась заметка о том, что, как следует из судебной базы данных Москвы, Насте Рыбке (Вашукевич) не грозит арест после прилета в Россию: уголовных и административных дел в ее отношении агентство не обнаружило.

Кто такие Рыбка и Лесли

Кириллов - автор многих книг о секс-игре и соблазнении, он ведет тренинги для мужчин и женщин, обучая их сексуально раскрепощаться.

"Инстаграм" ученицы Лесли Насти Рыбки и ее книга о соблазнении олигарха стали отправной точкой расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о возможных совместных путешествиях вице-премьера Сергея Приходько и бизнесмена Олега Дерипаски с девушками на яхте. Оппозиционер заявил, что расценивает совместное времяпрепровождение миллиардера и чиновника как коррупцию.

Вскоре после публикации расследования у Рыбки и Лесли начались проблемы. Незадолго до их ареста в Таиланде Дерипаска подал на обоих в суд и позже отсудил 1 млн рублей.

Сам Дерипаска называл расследование ФБК "плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации".

За что задержали

В конце февраля 2018 года "секс-тренер" Кириллов (Алекс Лесли) был задержан в одной из гостиниц Паттайи. Тайская полиция посчитала, что они с Вашукевич (Настей Рыбкой) работают в стране без разрешения.

Их учеников отпустили, а те, кто помогал организовывать тренинг (это последовательница Лесли Настя Рыбка и еще восемь участников), оказались в тайской тюрьме.

Они боялись экстрадиции в Россию и просили помощи у американского посольства. В частности, Настя Рыбка обещала передать американцам важные сведения о вмешательстве России в выборы президента США, которые ей якобы удалось узнать во время общения с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

В апреле двух обвиняемых осудили за незаконную работу на территории Таиланда и выдворили в Россию. Остальным ужесточили обвинение и инкриминировали предоставление услуг сексуального характера. В середине апреля суд города Паттайя отправил Кириллова и Вашукевич в следственную тюрьму, где они провели девять месяцев.