Петербургский антифашист получил 3,5 года по делу движения "Сеть"

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Петербургского антифашиста Игоря Шишкина признали виновным в участии в "террористическом сообществе "Сеть". Московский окружной суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге назначил ему три с половиной года лишения свободы.

По версии ФСБ, участники "Сети" планировали устроить взрывы во время чемпионата мира по футболу и в период президентских выборов в 2018 году и "раскачать народные массы для дестабилизации политической обстановки в стране".

Рассмотрение дела проходило в особом порядке - Шишкин признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. В таких случаях во время процесса не проводится допрос свидетелей и не исследуются доказательства обвинения, а срок наказания не может превышать две трети от максимально возможного.

Следствие утверждает, что ячейки организации действовали не только в Санкт-Петербурге, но и в Пензе, Москве и Беларуси.

Свою речь, в которой говорилось о сотрудничестве со следствием, Шишкин в зале суда читал по бумаге, сообщает "Медиазона".

"Даю показания о тех, кто скрылся с территории Российской Федерации, готов и буду давать показания на других соучастников по "Сети" в Пензе и Санкт-Петербурге. Изобличил вину других участников, участвовал в очных ставках", - приводит издание слова его выступление в суде.

Во время последнего слова он попросил суд назначить минимальное наказание. "Полностью раскаялся в содеянном, признаю вину, долго не состоял в сообществе, как только я понял, что радикализацией попахивает, я ушел оттуда. Думал, меня не коснется все это, но коснулось", - сказал Шишкин.

Задержанный в январе 2018 года антифашист стал одним из десяти обвиняемых по делу "об участии в террористическом сообществе "Сеть": восемь из них находятся в Пензе, еще двое - в Петербурге.

Многих фигурантов объединяют левые политические взгляды, а также увлечение страйкболом. Следствие в свою очередь утверждает, что задержанные занимались подготовкой к мятежу.

Обвиняемые жалуются на пытки

Через несколько дней после задержания Шишкина в январе 2018 года к нему в изолятор попали правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии. На теле Шишкина были заметны следы от ожогов, а вокруг глаза была большая гематома, говорится в составленном после проверки заключении ОНК.

Несмотря на это, сам он о насилии со стороны сотрудников ФСБ не заявлял. В материалах дела есть объяснительная на имя главы петербургского УФСБ. В ней задержанный сообщает, что у него нет жалоб на самочувствие, а повреждения он получил, занимаясь спортивными единоборствами.

Большинство обвиняемых первоначально дали признательные показания, но вскоре отказались от них и рассказали о том, что их пытали сотрудники ФСБ. Так пензенские фигуранты дела Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский говорят, что силовики били их электрошоком.

Один из петербургских обвиняемых антифашист Виктор Филинков подробно рассказывал о том, как его в течение ночи избивали и пытали, добиваясь признательных показаний. Члены ОНК, которые пришли к Филинкову в СИЗО вскоре после задержания, зафиксировали на его теле "многочисленные следы от электрошокера" и ссадины.

В ответ на жалобу Филинкова в Следственный комитет сотрудники ФСБ заявили, что мужчина якобы пытался сбежать из перевозившего его микроавтобуса. "В условиях скоротечности происходящего" один из силовиков, утверждают в ФСБ, был вынужден применить электрошокер.

О пытках электрошокером рассказывал и знакомый одного из задержанных Илья Капустин - его отпустили в статусе свидетеля. После этого молодой человек уехал в Финляндию и попросил там убежища.