В Колумбии взорвали полицейскую академию: 21 погибший, десятки раненых

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Взрыв произошел у ворот полицейской академии, где проходила церемония награждения выпускников

По меньшей мере 21 человек погиб и 68 человек получили ранения в результате взрыва в полицейской академии в столице Колумбии Боготе. Это крупнейшее по числу жертв нападение в городе за последние 16 лет.

Инцидент произошел утром в четверг. Начиненный взрывчаткой автомобиль заехал на территорию полицейской академии и взорвался. Как сообщается, в результате взрыва оказалось повреждено не только здание учебного заведения, но и соседние здания.

Перед взрывом автомобиль остановили на контрольно-пропускном пункте, после чего водитель внезапно нажал на газ. Джип резко тронулся с места, врезался в стену и взорвался.

Водитель, 57-летний мужчина по имени Хосе Альдемар Рохас Родригес, погиб в результате взрыва. По предварительным данным, раньше он не попадал в поле зрения полицейских. Мотивы нападавшего пока не выяснены.

Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок. Президент Колумбии Иван Дуке, прибывший на место происшествия, назвал инцидент "сумасшедшим терактом".

Тем временем в местных СМИ и соцсетях появляются кадры с места инцидента.

В обращении к нации Иван Дуке сообщил, что распорядился усилить контроль на границах страны, чтобы организаторы нападения не смогли скрыться. В Колумбии объявлен трехдневный общенациональный траур.

На место инцидента прибыло руководство полиции и спецслужб страны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В районе взрыва приняты повышенные меры безопасности

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Напдение в Боготе стало крупнейшим за последние 16 лет

По словам генерального прокурора Нестора Мартинеса, во взрывном устройстве был использован пентолит, взрывчатое вещество, которое в прошлом применяли колумбийские повстанцы.

Подобные нападения нередко происходили в Колумбии в годы конфликта властей с повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (ФАРК).

В конце ноября 2016 года власти Колумбии подписали мирное соглашение с ФАРК, и повстанцы обещали сложить оружие.

В своем "Твиттере" политическая партия ФАРК отвергла свою причастность к нападению и выразила соболезнования родственникам погибших.

Вооруженное крыло коммунистической партии было создано в Колумбии в 1964 году. С тех пор в стране продолжалась гражданская война.

Последнее нападение на полицию в Колумбии произошло в январе 2018 года, когда повстанцы леворадикальной группировки Армия национального освобождения (ELN) устроили взрыв в городе Барранкилья на севере страны: в результате погибли шесть полицейских, десятки человек получили ранения.

Повстанцы из ELN ведут переговоры с властями с февраля 2017 года. Правительство призывает их прекратить нападения и освободить всех захваченных в плен граждан.

О возможной причастности ELN к нападению в четерг власти не сообщают.