СКР не поверил в заявление ИГ о причастности к взрыву в Магнитогорске

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Следственный комитет России (СКР) заявил, что версия взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске остается приоритетной и призвал не верить террористическим организациям. Накануне появились сообщения, что ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство".

"Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", - говорится в заявлении СКР.

Накануне портал SITE Intellegence Group, который занимается мониторингом интернет-ресурсов, сообщил, что террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв и обрушение подъездов жилого дома в Магнитогорске, а также взрыв в маршрутке, произошедший поблизости на следующий день.

Портал ссылалася на еженедельник Al-Naba, который и ранее распространял обращения ИГ.

Как отмечал телеграм-канал Directorate 4, в публикации Al-Naba долгое молчание авторы сообщения об ответственности ИГ объяснили соображениями безопасности для тех, кто якобы устроил взрыв. Никаких подробностей о самом взрыве в Магнитогорске, кроме общеизвестных, в публикации не приводится.

Взрыв в Магнитогорске

Взрыв в 10-этажном жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске в Челябинской области произошел рано утром 31 декабря. В результате обрушения дома погибли 39 человек, поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжались четверо суток.

В СКР заявили, что на изъятых для экспертизы обломках не было обнаружено следов взрывчатых веществ и в качестве основной версии рассматривается взрыв бытового газа.

На следующий день, 1 января, на том же проспекте Маркса три человека погибли в результате взрыва газа в маршрутке. МВД сообщало, что из-за неисправности газового оборудование в микроавтобусе "Газель" произошел хлопок. В машине нашли два газовых баллона.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников тогда заявил, что взрыв в многоквартирном доме и автомобиле не связаны между собой. "Еще раз хочу сказать, что никаких фактов, указывающих на какие-то подтверждения, которые сегодня описаны в интернете, нет однозначно", - говорил он, комментируя сообщения в соцсетях.

По предположению властей, взрыв в жилом доме, в результате которого обрушился целый подъезд десятиэтажки, скорее всего, произошел на втором-третьем этаже, а далее сработал эффект "карточного домика".

Изначально местные власти не планировали расселять пострадавший от дома взрыв, ссылаясь на экспертизу, подтвердившую безопасность проживания в уцелевших подъездах.

Однако 16 января президент России Владимир Путин заявил, что "надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком", и отдал соответствующее распоряжение губернатору Челябинской области.