Суд в Чечне списал 9 млрд рублей долгов жителей за газ. Боялись протестов

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina/TASS Image caption В декабре 2018 года на грозненской теплоэлектростанции "Газпром энергохолдинга" запустили в эксплуатацию первый энергоблок

Заводской районный суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры к местному филиалу "Газпрома" о списании с жителей города задолженности за бытовой газ, которая превышает 9 млрд руб. Требования вернуть долги могли привести к протестным выступлениям, заявили в прокуратуре.

Чеченская прокуратура пришла к выводу, что ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" должно было само аннулировать дебиторскую задолженность населения, которая "стала безнадежной к взысканию". Вместо этого газовики занимались "массовым предъявлением требований об оплате задолженности".

По мнению прокуратуры, тем самым грозненское отделение "Газпрома" создавало в обществе социальную напряженность, что могло повлечь "протестные выступления населения".

В октябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уволил четырех префектов Грозного за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Кадыров писал в своем Telegram-канале, что поводом для увольнения стал формальный подход к решению проблемы погашения задолженности за газ и электричество.

Проблема долгов за газ и свет сохраняется в Чечне на протяжении многих лет, долги накапливались с начала 2000-х, когда в республике проходили боевые действия. В феврале прошлого года просроченные долги жителей Чечни перед "Газпромом" оценивались в 14,4 млрд рублей.

В мае прошлого года Кадыров поручил составить список людей, которые не могут сами оплатить свои счета за электричество. А в июне он писал во "ВКонтакте", что в священный для мусульман месяц Рамадан погашена задолженность более 3 тыс. малоимущих абонентов.

Тем временем грозненский "Газпром" ежемесячно направлял в суд иски о взыскании задолженности с жителей города, пишут "Ведомости".

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал решение о списании 9 млрд рублей долгов справедливым, основанным "на объективных данных и сложившихся реалиях". По его словам, суд учитывал "обстоятельства, при которых эта задолженность образовалась". Представитель Кадырова не пояснил, какие обстоятельства он имеет в виду.

В свою очередь, в "Газпроме" заявили, что обжалуют решение районного суда Грозного.

"Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию. Намерены обжаловать решение суда", - говорится в заявлении пресс-службы "Газпром межрегионгаза".