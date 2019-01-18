Правообладатель иллюстрации RCMP Manitoba

Кратковременная посадка на замерзшем озере чуть было не закончилась плачевно для 72-летнего пилота Хэппи Беднарека.

Беднарек приземлился на льду замерзшего канадского озера Манитоба, потому что ему захотелось в туалет. Когда он попытался взлететь, самолет не послушался и остался стоять на льду.

Хэппи Беднарека (чье имя можно перевести, как "Счастливчик") нашли спустя 52 часа - голодным и обезвоженным. Спасатели спустились к нему на парашютах.

"Я чувствую себя неплохо, даже хорошо, - говорит Беднарек. - Никого вы не будете так ждать в своей жизни, как этих парней".

Беднарек, который живет в местечке Стип Рок канадской провинции Манитоба, взлетел на своем двухместном винтовом самолете из Ашерна (в 170 км от Виннипега) утром 12 января.

Он должен был встретиться с друзьями на озере Сисиб. Около 7 вечера 13 января о его исчезновении сообщили в службу спасения.

Беднарек хотел приземлиться на берегу озера Сисиб, но из-за облаков не мог разглядеть местность.

"Я посмотрел на запад, там было озеро Пикерель, там светило солнце, и я подумал - направлюсь-ка я туда. Мне нужно было в туалет", - рассказывает Беднарек.

Он приземлился, заглушил двигатель своего самолета, сделал свои дела. Потом долил в бак бензина из канистры и крутанул пропеллер, чтобы завести мотор. Мотор не завелся.

Еще полтора часа попыток завести мотор успехом не увенчались.

Самолет находился примерно на расстоянии километра от берега, солнце уже начинало садиться, поэтому пилот решил добраться до берега и согреться.

"Я перетащил свои вещи на берег и начал разводить костер. Я провел там 52 часа, - рассказал Беднарек. - Каждые 20 минут я ходил к кустам, чтобы наломать веток".

У мужчины было немного вещей с собой. Из еды - чашка сухофруктов и орехов. И полторы пачки сигарет.

Правообладатель иллюстрации RCMP Manitoba

Прошло больше двух суток, прежде чем спасатели заметили с самолета дым от костра Беднарека.

Спустя некоторое время Хэппи Беднарека эвакуировали на вертолете спасателей.

Теперь он говорит, что планирует забрать свой самолет со льда озера Манитоба, когда немного потеплеет.