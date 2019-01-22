Адвокат: обвиняемый в шпионаже Пол Уилан думал, что ему передали список храмов

Правообладатель иллюстрации Семейный архив Уилана Image caption Пол Уилан в последнее время работал директором по безопасности в фирме, занимающейся автозапчастями

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте обвиняемого в шпионаже Пола Уилана. Гражданин США, Великобритании Ирландии и Канады останется в "Лефортово" как минимум до конца февраля. Как выяснилось, сотрудники ФСБ следили за Уиланом с момента его предыдущего приезда в Россию весной 2018 года.

Заседание в Мосгорсуде состоялось в закрытом режиме. Уилан лично участвовал в судебном заседании, ему предоставили переводчика. Перед началом заседания судебные приставы отгородили вход в зал железными стульями. На вопрос журналистов объяснить причину один из них ответил: "Так надо".

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков просил суд изменить своему подзащитному меру пресечения, выпустив его под залог. Адвокат перед заседанием оценил шансы на успешное обжалование ареста в "50 на 50". Однако суд отказал, оставив в силе решение Лефортовского суда от 29 декабря 2018 года.

На оглашении решения Уилан сидел в стеклянном "стакане", на нем были голубая рубашка и джинсы. Он выглядел очень напряженным, на вопросы журналистов не реагировал. Охраняли его два человека в штатском и в масках.

После заседания Жеребенков сказал, что не удовлетворен решением суда и будет его обжаловать в кассационном порядке. "Пол выступил с обстоятельным заявлением, в котором опровергал обвинения. Процесс прошел конструктивно", - добавил адвокат.

31 декабря ФСБ сообщила, что гражданина США Уилана задержали в Москве 28 декабря "при проведении шпионской акции". Дело ведет следователь ФСБ Алексей Хижняк, который и раньше вел подобные дела - в частности, дело о госизмене, возбужденное в отношении экс-главы Балтийского центра диалога культур в Калининграде.

Бывший морпех и руководитель служб безопасности в нескольких фирмах, Пол Уилан отрицает обвинения в свой адрес и говорит, что поехал в Москву на свадьбу к другу. "Я знаю имя друга, но не скажу его из соображений беспокойства за его частную жизнь", - сказал Би-би-си брат Уилана Дэвид. Семья Пола также уверена в его невиновности.

По словам Жеребенкова, Уилан в нормальном состоянии, и "даже с чувством юмора высказывает свою позицию". "Он солдат, два с половиной года воевал в Ираке, он стрессоустойчив, у него хорошая подготовка, то, как он себя ведет, вызывает уважение, - рассказал Жеребенков Би-би-си. - У него позитивное настроение, что приятно, он верит, что все будет хорошо, что следствие разберется и он вернется домой".

За Уиланом следили с весны

Как сообщил Би-би-си адвокат Уилана, ФСБ начала слежку за бывшим американским военным задолго до его задержания.

"Естественно, за ним велось наблюдение до того, как его задержали, - рассказал Би-би-си Жеребенков. - Я знаю, что он был весной 2018 года в Москве, то есть это наблюдение велось с весны 2018 года".

В деле, по словам адвоката, есть заявление от некоего человека, который утверждает, что передал Уилану сведения, составляющие гостайну. При этом Жеребенков отказался комментировать информацию о том, что заявитель из дела Уилана, передавший секретную информацию, мог иметь отношение к ФСБ.

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Пол Уилан арестован и содержится в СИЗО "Лефортово"

"Я подтверждаю, что при нем [Уилане] были обнаружены сведения, составляющие гостайну", - сказал адвокат, не став конкретизировать, что это за сведения. "Это не воспринималось [Уиланом] как гостайна. И не должен был [он] это получить", - добавил Жеребенков.

По словам адвоката, Уилан думал, что на флешке, которую ему передали, была "информация для туриста в России, про храмы в том числе". Жеребенков отметил, что Уилан не мог заранее посмотреть, что на флешке, а взял ее потому, что не знает русского языка.

Жеребенков отметил, что предъявленные доказательства его в виновности подзащитного не убеждают: "Но нам еще не предъявили основной блок - результаты оперативно-розыскной деятельности".

Речь идет о прослушке телефонных переговоров и изъятой с компьютера информации, сказал Жеребенков. "Естественно, будем требовать проведения фонографических экспертиз, идентификацию речи, он ли это говорил, есть ли признаки монтажа", - добавил адвокат.

В Россию же, по словам защитника, Уилан приезжал исключительно в туристических целях. "Он культурологией занимался, [весной 2018] ездил в Загорск, - отметил адвокат. - Его интересовала культура России и ее история".

Жеребенков в курсе, что у Уилана в России несколько десятков друзей. То, что среди друзей Уилана в "ВКонтакте" оказалось много выпускников и студентов военных и летных училищ, Жеребенков объяснил тем, что Уилан сам бывший военный. "Он штаб-сержант, ему интересно общение с людьми, которые такую же подготовку имеют, - сказал адвокат. - Пол - общительный мужик".

Суть обвинений, предъявленных Уилану, Жеребенков раскрывать отказался, сославшись на подписку о неразглашении. "Ему вменяется то, что он получил информацию, которая носила характер гостайны. Какая информация - не могу комментировать", - сказал Жеребенков.

Ранее "Росбалт" сообщал, что Уилана якобы взяли с поличным при получении электронного носителя с секретной информацией в гостинице "Метрополь". Официально эта информация не подтверждалась.

Жеребенков от комментариев отказался, признав только, что Уилана задержали в "Метрополе". "Гостиница "Метрополь" там фигурирует, он там жил", - сказал адвокат.

Жеребенков в разговоре с Би-би-си не исключил, что в деле Пола Уилана появятся новые эпизоды после того, как следователи начнут допрашивать свидетелей. По его убеждению, ФСБ должна будет опросить всех российских друзей Уилана.

Что происходит с Уиланом в тюрьме

По словам адвоката, сейчас следователи ФСБ знакомят Уилана с материалами дела: "Ему предъявляют доказательства, он опровергает. Он считает себя невиновным, считает что это ошибка следствия и пытается объяснить и доказать это".

Как выяснила Би-би-си, Уилан в "Лефортове" сидит в одной камере с Олегом Антошиным, бывшим главой службы безопасности ОАО "Тольяттиазот". Об этом Би-би-си рассказал член общественной наблюдательной комиссии Москвы и Московской Хельсинкской группы Евгений Еникеев.

Антошина вместе с бывшим руководителем охраны Бориса Березовского Сергеем Соколовым задержали в начале прошлого года сотрудники ФСБ. Оба проходят по делу проходят по делу о подбросе оружия и взрывчатки на территорию "Тольяттиазот". Целью акции была смена руководства предприятия.

Жеребенков же в беседе с Би-би-си утверждал, что Уилан сидит в одной камере с неким бизнесменом, "обвиняемым по экономической статье", и что с оружием сокамерник Уилана никак не связан.

У родившегося в Канаде, но прожившего большую часть жизни в США Пола Уилана четыре гражданства - канадское, американское, британское (по матери) и ирландское (по деду).

Image caption Дэвит Уилан говорит, что к его брату Полу приезжали ирландские дипломаты

Брат арестованного американца Дэвид ранее сообщал Би-би-си, что 16 января в "Лефортово" Пола Уилана посетили сотрудники ирландского консульства. "Они провели с Полом около часа, они сказали, что условия содержания в изоляторе нормальные, что у Пола есть очки и что он учит некоторые русские слова", - рассказал Дэвид Уилан.

По его словам, представителям ирландской дипмиссии удалось передать Полу Уилану туалетные принадлежности, которые передали для него сотрудники британского посольства.

Представителям британской дипмиссии пока попасть к Уилану не удалось. При этом в посольстве Великобритании в России ранее заявили Интерфаксу, что официально запрашивали Москву о предоставлении консульского доступа к арестованному 3 января и повторно 15 января.

В начале января Уилана Уилана посетил в "Лефортове" посол США в Москве Джон Хантсман. Это был первый и пока последний визит представителей американской дипмиссии к арестованному.

В прессе появлялись слухи о том, что Уилана могут обменять на кого-то из россиян, осужденных в США. Однако Жеребенков исключил возможность обмена своего подзащитного до приговора. "Это противоречит нашей Конституции. Обмен возможен, когда приговор вступит в силу, тогда президент может помиловать", - пояснил он.

Тем временем брат Пола Уилана Дэвид сообщил, что его семья начала сбор средств на поддержку арестованного американца в тюрьме и на оплату услуг его адвоката. Цель краудфандинговой кампании - собрать 100 тысяч долларов.