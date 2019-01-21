Роскомнадзор решил оштрафовать Facebook и Twitter. Что дальше?
Роскомнадзор завел административное дело в отношении Twitter и Facebook: их ответ о переносе персональных данных россиян на территорию страны в ведомстве посчитали неконкретным. Компаниям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.
"Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России, - рассказал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский РИА Новости. - Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем".
"Рассчитываем привлечь их к административной ответственности. То есть будет назначен штраф", - процитировал Ампелонского Интерфакс.
В декабре 2018 года ведомство пригрозило оштрафовать американские компании на 5 тыс. рублей в случае, если те откажутся предоставить сведения о локализации данных россиян. Роскомнадзор назвал и примерную сумму штрафа - 5 тыс. рублей, уточнив, что в отношении нарушителей могут быть приняты и более серьезные меры.
Тогда же представитель Роскомнадзора рассказал Би-би-си, что ведомство не планирует блокировки IT-гигантов. По словам источника, не уполномоченного давать комментарии в СМИ, штрафы в отношении компаний, не соблюдающих российские законы, могут расти в геометрической прогрессии, если те будут игнорировать требования регулятора.
18 января в Роскомнадзоре заявили, что получили ответы от Facebook и Twitter о соблюдении законодательства и собираются их проанализировать.
Обязанность хранить данные россиян на серверах в России появилась у интернет-компаний после вступления в силу закона "О персональных данных" в 2015 году.
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В декабре Роскомнадзор обязал поисковик Google заплатить штраф в 500 тысяч рублей за то, что компания отказалась удалять из поиска ссылки на страницы с запрещённой информацией.
Компания не стала оспаривать решение, ведомство же снова потребовало присоединиться к системе фильтрации контента, увеличив сумму штрафа до 700 тыс. рублей.
Би-би-си отправила запросы в Facebook и Twitter. Ранее компании не комментировали претензии со стороны российских властей.