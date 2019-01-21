Роскомнадзор решил оштрафовать Facebook и Twitter. Что дальше?

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency / Getty Images Image caption В конце 2018 года под штрафы в России подпал еще один IT-гигант, Google. Поисковик обвиняют в том, что он не удаляет ссылки на запрещенные сайты

Роскомнадзор завел административное дело в отношении Twitter и Facebook: их ответ о переносе персональных данных россиян на территорию страны в ведомстве посчитали неконкретным. Компаниям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

"Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России, - рассказал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский РИА Новости. - Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем".

"Рассчитываем привлечь их к административной ответственности. То есть будет назначен штраф", - процитировал Ампелонского Интерфакс.

В декабре 2018 года ведомство пригрозило оштрафовать американские компании на 5 тыс. рублей в случае, если те откажутся предоставить сведения о локализации данных россиян. Роскомнадзор назвал и примерную сумму штрафа - 5 тыс. рублей, уточнив, что в отношении нарушителей могут быть приняты и более серьезные меры.

Тогда же представитель Роскомнадзора рассказал Би-би-си, что ведомство не планирует блокировки IT-гигантов. По словам источника, не уполномоченного давать комментарии в СМИ, штрафы в отношении компаний, не соблюдающих российские законы, могут расти в геометрической прогрессии, если те будут игнорировать требования регулятора.

18 января в Роскомнадзоре заявили, что получили ответы от Facebook и Twitter о соблюдении законодательства и собираются их проанализировать.

Обязанность хранить данные россиян на серверах в России появилась у интернет-компаний после вступления в силу закона "О персональных данных" в 2015 году.

В декабре Роскомнадзор обязал поисковик Google заплатить штраф в 500 тысяч рублей за то, что компания отказалась удалять из поиска ссылки на страницы с запрещённой информацией.

Компания не стала оспаривать решение, ведомство же снова потребовало присоединиться к системе фильтрации контента, увеличив сумму штрафа до 700 тыс. рублей.

Би-би-си отправила запросы в Facebook и Twitter. Ранее компании не комментировали претензии со стороны российских властей.