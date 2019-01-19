Кто первый: готова ли Россия к выходу из Совета Европы

Правообладатель иллюстрации GETTY IMAGES/Anadolu Agency Image caption Вопрос о членстве России в СЕ будет обсуждаться уже в мае следующего года в Хельсинки

Россия вновь пропускает сессию ПАСЕ и обещает не заплатить членский взнос, что формально дает Совету Европы право уже в июне поставить вопрос об исключении России из организации. В ПАСЕ вопрос о российском участии обсудят уже на следующей неделе, а в России утверждают, что консультации о членстве еще продолжаются.

О том, что Россия вновь не отправит свою делегацию на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на этой неделе заявили в Госдуме и в Совете Федерации.

Кроме того, Россия продлевает приостановку оплаты взноса, который, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, составляет порядка 30 млн евро. В российском бюджете на 2019 год не заложены средства на этот взнос.

"Россия не будет покупать билет на тот фильм, который она не смотрит в кино, и, соответственно, не будет платить за свое неучастие", - прокомментировал решение российский переговорщик с ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Россия не платит взнос в ПАСЕ с 2017 года, подтвердили Би-би-си в пресс-службе Совета Европы. Согласно уставным документам, в июне 2019 году наступит момент, когда комитет министров Совета Европы может поставить вопрос о дальнейшем членстве России в этой организации, подтвердил Толстой.

Означает ли это, что уже через несколько месяцев Россия перестанет быть членом Совета Европы?

Бойкот и взносы

В 2014 и 2015 годах российская делегация была лишена права голосовать в ПАСЕ из-за аннексии Крыма, в связи с чем с 2016 году Москва объявила бойкот работе в Парламентской ассамблее, а в 2017 году публично объявила о приостановении взносов в бюджет Совета Европы. Последний транш в размере 10 млн евро поступил от России в феврале 2017 года.

В июне 2019 года истекают те самые два года невыплат, после которых организация может поднять вопрос о членстве России. Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд неоднократно ссылался на этот пункт устава, но прямо не говорил о подготовке к исключению.

Комментарии представителей Совета сейчас звучат не очень категорично. Если неуплата продолжится, министры иностранных дел государств-членов Совета Европы, вероятно, рассмотрят вопрос о просроченных взносах на конференции комитета министров в Хельсинки 17 мая 2019 года, сказали Би-би-си в пресс-службе организации.

"Переговоры продолжатся под председательством Финляндии в Совете Европы (сейчас право председательства у Румынии - прим. Би-би-си). Министр иностранных дел и президент Финляндии выступят в ПАСЕ на следующей неделе. Кроме того, и министр иностранных дел Германии заявил, что его страна будет прилагать усилия к поиску решения", - говорится в ответе пресс-службы Совета Европы на вопрос Би-би-си.

17 мая в Хельсинки состоится встреча министров иностранных дел стран Совета Европы. Если Россия продолжит неуплату, то этот вопрос будет рассмотрен там, добавили в пресс-службе.

"Полное восстановление прав"

По решению ПАСЕ, которое было принято в январе 2015 года, делегация России лишена права голоса. Кроме того, россияне не могут быть докладчиками в ПАСЕ, участвовать в наблюдении за выборами в других странах и представлять ассамблею в международных организациях. Помимо этого, россиянам запрещено занимать руководящие посты в органах ПАСЕ

Российская сторона требует восстановления ее делегации в правах и исключения из регламента ПАСЕ возможности ограничивать полномочия национальных делегаций.

Россия согласна будет возобновить ежегодные взносы только после снятия ограничения с работы ее делегации в Парламентской ассамблее, подчеркивают в МИДе.

"Идет анализ сложившейся ситуации. Консультации не завершены. Оплата увязана с полным восстановлением прав", - заявили Русской службе Би-би-си в пресс-службе российского МИДа. Какой будет реакция в случае, если Совет Европы поставит вопрос об исключении России из организации, в пресс-службе не ответили, добавив, что это "вопрос межведомственных согласований".

Если Россия не вернется в ПАСЕ, это не позволит ей принять участие в выборах нового генсека Совета Европы, который сменит нынешнего - Турбьорна Ягланда. Генсек хоть и не имеет права вернуть полномочия той или иной делегации, однако может влиять на возникающие кризисы.

В случае исключения из Совета Европы Россия автоматически перестанет быть членом не только Парламентской ассамблеи, но и Европейского суда по правам человека. Правда, российские депутаты утверждают, что это не приведет к ухудшению состояния прав человека в России.

"Раздаются опасения, что в этом случае вернется ГУЛАГ, ФСИН, МВД, вернутся пытки. Это полный бред. Мы свои правовые проблемы знаем, знаем как их решать. Ни ЕСПЧ, ни любые указания из Европы нам не указ", - заявил газете "Коммерсант" лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Миронов и лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвали не останавливаться на этом решении и вообще выйти из Совета Европы.

"Мы полностью поддерживаем решение не направлять делегацию на сессию ПАСЕ в 2019 году, но мы готовы пойти дальше, чтобы в перспективе поставить вопрос о выходе из состава Совета Европы", - заявил Жириновский в четверг.

"Возвращаться в ПАСЕ не надо. Надо в целом думать о том, чтобы выйти из этой организации. Нам надо отстаивать наши национальные интересы", - заявил Миронов.