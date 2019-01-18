Последнее новогоднее обращение Путина оказалось наименее популярным

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У россиян резко упал интерес к новогоднему обращению Владимира Путина, свидетельствуют данные фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Поздравление президента понравилось менее чем половине граждан, а треть опрошенных вообще не смотрели его. Кроме того, за новогодние праздники выросло число недовольных действиями властей.

Число россиян, не смотревших обращение Владимира Путина в новогоднюю ночь, оказалось самым высоким с момента его прихода в Кремль. Согласно данным опроса фонда "Общественное мнение" за 12-13 января, 32% граждан вообще не следили за поздравлением президента. В прошлом году таких было 22%.

Упало и количество зрителей, которым речь Путина понравилась. Если в прошлом году ее положительно оценили 66% опрошенных, то сейчас о своей симпатии заявили только 46%. 11% респондентов обращение не понравилось - по сравнению с 4% в 2018 году. А еще 12% затруднились ответить на вопрос об отношении к поздравлению.

В своем обращении Путин рассказал, что в 2019 году необходимо добиваться того, чтобы россияне "почувствовали перемены к лучшему". "Сделать это можем мы только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет, - предупредил президент. - И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой".

"Во многом это реакция не на то, что сказано, а на самого спикера, - объяснил Би-би-си аналитик ФОМ Григорий Кертман число довольных выступлением. - Сыграл фон разочарования. Некоторое ухудшение отношения граждан к властям произошло в 2018 году в связи с пенсионной реформой".

Кроме того, слова президента о переменах к лучшему, в частности, после объявления пенсионной реформы могли вызвать недоверие, добавил социолог. Также, по его мнению, зрители могли интерпретировать слова "помощников у нас не было и не будет" как отказ государства от социальных обязательств и услышать "вам никто не поможет", хотя президент, как считает Кертман, имел в виду отношения России и остального мира.

В своем поздравлении президент России не упоминал происшествие в Магнитогорске, где при обрушении дома 31 декабря погибли 39 человек. В опросе ФОМ говорится, что это событие россияне сочли главным за прошедшие недели. В Кремле говорили, что Путин не стал перезаписывать обращение (речь готовилась накануне, взрыв произошел рано утром 31 декабря), так как его уже начали показывать на Дальнем Востоке.

Взрыв жилого дома в Магнитогорске действительно увеличил общий фон тревожности и неудовлетворенности, считает Кертман. "Но основания думать, что взрыв породил критические высказывания в адрес властей, у меня нет", - добавил он.

Согласно опросу ФОМ, половина россиян (51%) после новогодних праздников заявила о том, что среди их друзей преобладает "тревожное настроение" - год назад таких было всего 33%. 40% опрошенных рассказали, что в их кругу преобладают "спокойные настроения" - до начала года об этом говорили 42%.

За новогодние каникулы выросло и число недовольных властями. 54% признались в том, что за последний месяц действия властей вызывали у них "возмущение" (в середине декабря их было 48%), а 70% опрошенных признались, что в этот период слышали критические высказывания в адрес чиновников от окружающих.

О росте недовольства граждан свидетельствовали и другие опросы. Например, "Левада-центр" в начале недели опубликовал опрос, согласно которому 53% россиян выступают за отставку правительства. А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и вовсе заявил, что в российском обществе "через край" льется "ненависть" к российским чиновникам.

Рост недовольных властями обусловлен с одной стороны, изменениями законодательства, которые вступили в силу с нового года - рост тарифов, цен, повышение НДС, говорит Кертман. Эти темы наряду с Магнитогорском россияне называли одним из главных событий начала января.

С другой стороны, по мнению Кертмана, в новогодние праздники люди больше общались с родственниками и друзьями на разные темы и чаще слышали критические высказывания в адрес российских властей. В итоге к росту недовольства привели два фактора - реальный и коммуникативный, резюмировал социолог.

За прошедший год, согласно тому же опросу ФОН сократилось число граждан, которые считают, что они живут "в развитой передовой стране". Сейчас таких 58%, годом ранее их было 62%. При этом еще в конца 2015 года об этом говорили 74% россиян.

Число тех россиян, которые считают Россию "несвободной страной", за год выросло с 22% до 31%. При этом 46% опрошенных считают, что в мире необъективно относятся к России. Абсолютное большинство граждан (81%) верят в то, что другие страны относятся к России со страхом.