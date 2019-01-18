В Норвегии задержали 20-летнего россиянина. Он признался в подготовке теракта

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В Новергии задержали 20-летнего гражданина России по подозрению в нападении на женщину в центре Осло. В городской полиции утверждают, что целью россиянина было совершить теракт с большим количеством жертв.

Инцидент произошел утром в четверг, 17 января. Молодой человек напал на женщину со спины и ранил ее ножом в магазине, когда та расплачивалась за товары. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Вскоре после нападения полиция Осло задержала 20-летнего россиянина. 18 января расследование дела взяла на себя Полицейская служба безопасности Норвегии (ПСБ). Нападение расследуется как возможный террористический акт, сообщает норвежское издание NRK.

Задержанного допросила полиция Осло. Он оказался гражданином России, который приехал в Норвегию из Швеции 17 января, рассказала глава ПСБ Бенедикте Бьёрнланд. По ее словам, задержанный родом из Башкирии.

"Я не могу разглашать детали допроса, но он [задержанный] заявил, что хотел совершить террористическую атаку и убить больше людей", - приводит ее слова издание.

По словам главы ПСБ, пока еще рано говорить о том, является ли задержанный членом какой-либо экстремистской организации, но из-за его заявления о намерении совершить теракт во время допроса ПСБ решила взять расследование на себя.

Как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Норвегии Тимур Чеканов, в дипмиссии установила личность задержанного. "Уточняем ситуацию, личность задержанного известна посольству. Комментарий будет размещен на нашей странице в соцсети Facebook", - сказал он, не уточнив имени россиянина.