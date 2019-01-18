Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS

Президиум Российской академии наук (РАН) удостоит патриарха Кирилла звания почетного профессора академии. Присуждение звания в РАН проиллюстрировали якобы цитатой Эйнштейна про Бога. Оказалось, эта цитата была взята из художественного сериала.

Объясняя, почему в присвоении звания почетного профессора РАН патриарху Кириллу нет логического противоречия, глава пресс-службы РАН Светлана Попова заявила, что патриарх "большой популяризатор науки". В качестве примера Попова привела то, что глава РПЦ три раза принимал участие в съемках программы "Очевидное-невероятное", которую вел советский физик Сергей Капица.

"Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", - прокомментировала Попова присвоение патриарху звания почетного профессора РАН (цитата по Интерфаксу).

Эйнштейн и Создатель

Действительно ли где-либо когда-либо Эйнштейн говорил, что "теория относительности говорит о гениальности Создателя", доподлинно неизвестно: в открытых источниках журналистам Би-би-си не удалось обнаружить такое высказывание нобелевского лауреата.

Свои взгляды на религию Эйнштейн изложил за год до смерти в письме к философу, исследователю иудаизма и Библии Эрику Гуткинду. Оригинал этого письма (документ известен как "Божье письмо") был продан на аукционе Christie's в декабре 2018 года почти за 3 млн долларов.

"Слово "Бог" для меня не более чем выражение и продукт человеческих слабостей, - писал физик. - Библия - сборник почтенных, но все равно довольно примитивных легенд. Никакое толкование, неважно насколько изящное, не изменит моего отношения". Иудейскую религию, наравне с другими религиями, он называл "воплощением примитивных предрассудков". В различных работах и письмах Эйнштейн неоднократно говорил, что не верит в персонифицированного Бога.

Приведенный в РАН пример якобы высказывания о теории относительности и "гениальности Создателя" более всего отсылает к известному в России высказыванию ученого "Бог не играет в кости" - именно на основе этого афоризма многие делают вывод о вере Эйнштейна в Бога-творца.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самая известная цитата Эйнштейна о Боге - "Бог не играет в кости". Так ученый выразил недовольство квантовой теорией. "Квантовая теория многое раскрывает, но почти не приближает нас к раскрытию секретов Бытия. Я, в любом случае, убежден, что Он не играет в кости с Вселенной".

Эта цитата подлинная, но ее контекст немного шире. В 1926 году в переписке с другим великим физиком Максом Борном Эйнштейн выражал свое недовольство квантовой теорией. "Квантовая теория многое раскрывает, но почти не приближает нас к раскрытию секретов Бытия. Я, в любом случае, убежден, что Он не играет в кости с Вселенной".

В квантовой теории Эйнштейна раздражала невозможность точно узнать положение, скорость и заряд частицы, и отсюда - невозможность точно рассчитать и предсказать ее поведение.

"Похоже, что Эйнштейн чувствовал, что эта неопределенность - только временная, - говорил в своей лекции на эту тему британский ученый Стивен Хокинг, - и что есть основной слой реальности, в которой частицы имеют четко определенное положение и скорости и вращаются в соответствии с предопределенными законами, в духе [классической небесной механики] Лапласа. Эта реальность может быть известна Богу, но нам не дает увидеть ее квантовая природа света".

Речь шла об известном парадоксе - невозможно наблюдать движение квантовой частицы, не повлияв на него - ведь чтобы их увидеть, требуется хотя бы один фотон, но его присутствие как частицы уже внесет изменения в микромир.

Хокинг однако считал, что Эйнштейн ошибся, и даже в полной темноте, в закрытой от исследователя системе квантовые частицы все равно не имеют четкого положения и движутся не в соответствии с закономерностями, а случайно и непредсказуемо, что и было доказано экспериментами британского физика Джона Белла. "Так что Бог играет в кости с Вселенной, - указывал Хокинг в своей лекции, - он бросает кости при каждом подвернувшемся случае" (цитата по тексту на официальном сайте Стивена Хокинга).

Цитата из сериала

Русская служба Би-би-си уточнила у представителя РАН, какое именно высказывание Эйнштейна имелось в виду. По словам пресс-секретаря президента РАН Светланы Поповой, она цитировала не самого ученого, а персонажа из сериала "Гений", который сейчас показывает телеканал "Культура".

"Это не позиция академии наук, это цитата. Я сейчас рассуждаю с позиции массового сознания. Но это точно была установка Эйнштейна. Идет сериал на канале "Культура" сейчас про Эйнштейна. Я обратила на это внимание, потому что вопрос отношений Эйнштейна с Богом всегда был очень важным, это спорное, но однозначное отношение. Он действительно так говорил, в разных вариациях", - рассказала Попова.

Правообладатель иллюстрации kinopoisk Image caption Кадр из сериала "Гений" о жизни Эйнштейна, который снял телеканала National Geographic

По ее словам, найти первоисточник цитаты будет сложно, но "надо изучать Эйнштейна". " Он всегда отвечал, что все, что он изобретает и понимает и за что получает премии - это гениальность Создателя, не Бога, а Великого создателя", - заявила она.

По ее словам, это якобы высказывание ученого не противоречит его взглядам. "Они все [ученые] не верят в бога, включая Сергея Петровича Капицу [первого почетного профессора РАН]. Он называл себя православным атеистом. Поверьте, что когда он был в церкви, он молился, потому что его бабушка научила молиться. Это все сложные и спорные вопросы", - сказала пресс-секретарь академии.

"Популяризатор науки"

По словам Поповой, в РАН решили наградить патриарха Кирилла званием почетного профессора из-за его энтузиазма в вопросе "сближения и понимания [науки и религии], чувствования и веры".

При этом Попова не смогла ответить на вопрос, в чем будет заключатся новая роль патриарха в деятельности академии. "Мы только начинаем отношения со Святейшим в новом качестве, поэтому сказать, что будет и как будет, я сейчас не могу", - ответила Попова.

В декабре 2018 года в РАН состоялась церемония вручения премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария в области естественных наук - награждали академиков наук и российских ученых. На мероприятии присутствовали члены духовенства РПЦ, президент РАН Александр Сергеев и другие руководители Академии наук.

В 2010 году патриарх Кирилл стал почетным профессором ядерного университета МИФИ. Спустя два года в университете открылась кафедра теологии под руководством митрополита Илариона, главы отдела внешних церковных связей РПЦ.