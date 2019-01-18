Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Илон Маск утверждает, что у компании нет выбора в вопросе сокращения работников

Компания Tesla намерена уволить примерно 7% своих сотрудников. Прошлый год для производителя электромобилей был самым напряженным за всю историю существования.

Основатель Tesla Илон Маск обратился к работникам в электронном письме, которое было размещено и на сайте фирмы.

Он отметил, что бизнес компании неуклонно растет, однако производить автомобили по новым технологиям с затратами, сопоставимыми с производством обычных автомобилей, крайне сложно. Для большинства потребителей продукция Tesla по-прежнему не по карману.

В компании работают 45 тыс. человек. Под сокращение попадут примерно три тысячи из них.

Акции Tesla потеряли более 6% стоимости сразу после открытия торгов в США.

Маск отметил, что 2018 год стал самым успешным для Tesla - компания продала больше автомобилей, чем за все предыдущие годы вместе взятые.

Однако, несмотря на рост производства автомобиля Model 3, предназначенного для среднего ценового сегмента, Маск сказал, что среднестатистический водитель по-прежнему не может себе позволить приобрести электромобиль компании, а получаемая прибыль мизерна.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Tesla увеличила производство Model 3, рассчитанную на потребителя со сравнительно умеренным достатком

"Будем надеяться, что в этом квартале мы сумеем, хоть и с большими усилиями, преодолевая трудности и рассчитывая на удачу, получить крохотную прибыль, - написал он. - Однако примерно с мая нам нужно будет начать продавать Model 3 на всех [мировых] рынках, потому что нам нужно больше клиентов, которые могут себе позволить наши авто. Также нам необходимо продолжать разрабатывать более доступные варианты Model 3".

Он сказал, что Tesla вынуждена сократить количество постоянных работников, потому что у нее нет другого выбора. Также сократят всех временных сотрудников и фрилансеров, оставив лишь самых ценных.

Он добавил, что компания вынуждена пойти на сокращения, при этом увеличивая выпуск Model 3 и внедряя многочисленные инженерные улучшения в самые ближайшие месяцы.

Последние несколько лет производитель электромобилей и ее основатель переживают не лучшие времена.

Компании регулярно срывает собственные планы по выпуску авто, из-за чего некоторые инвесторы играют на понижение акций компании.

Анализ

Корреспондент Би-би-си Тео Леггетт

Запас времени Tesla стремительно идет на убыль.

Она уже заняла свою нишу производителя дорогостоящих электромобилей. Но компания надеется в будущем стать более доступной среднестатистическому потребителю.

В настоящее время электромобили по большому счету остаются предметом выбора, а не необходимостью. Но в будущем будут вводиться все более жесткие правила, регулирующие уровень выхлопных газов и в целом ограничивающие автомобили с двигателями внутреннего сгорания, благодаря чему электромобили получат большее распространение.

У этого рынка большой потенциал, и Tesla надеется быть на нем одним из ведущих игроков. Именно этого добивается компания, позиционируя свой новый автомобиль Model 3 как доступную машину для каждой семьи.

Но в реальности о доступности Model 3 говорить пока не приходится: самая дешевая ее комплектация еще не поступила в продажу. И компании необходимо выпускать ее в большом количестве, чтобы получать выгоду от производства.

При этом другие известные автопроизводители готовы наводнить рынок новыми электромобилями.

В прошлом году главной задачей Tesla было максимально быстрое увеличение производства для выполнения поставленных ею перед собой амбициозных планов. Для этого был расширен штат сотрудников.

Теперь необходимо производить еще больше автомобилей с еще меньшими затратами да еще и с сокращенным штатом. Безусловно, сделать это будет крайне нелегко, но, как сказал Маск, "другого пути нет".

Помимо этого, Маск оказался вовлечен в череду скандалов, в числе которых - вероятное судебное разбирательство с комиссией по ценным бумагам и биржам США, причиной которого стал твит бизнесмена о намерениях увести компанию с рынка.

Некоторые аналитики полагают, что в этом году Tesla сумеет изменить ситуацию в свою пользу, однако, согласно данным на начало этого месяца, компания уже отстает по графику квартальных поставок Model 3.

Также ей пришлось снизить цены в США из-за уменьшения государственных субсидий для пользователей экологически чистого транспорта.