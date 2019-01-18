Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп проведет второй саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщил Белый дом. Встреча состоится в конце февраля.

Об этом стало известно после встречи Трампа с зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем, состоявшейся в Белом доме. Ранее сообщалось, что он доставит президенту США личное послание от Ким Чен Ына.

О содержании письма пока ничего не известно. Предположительно, в нем содержались предложения о проведении нового саммита, сообщает корреспондент Би-би-си Барбара Плетт Ашер.

О месте саммита официально пока не сообщается. Согласно неподтвержденной информации, он может состояться во Вьетнаме.

Пропустить Twitter пост , автор: @WhiteHouse President @realDonaldTrump looks forward to a second summit with Chairman Kim, which will take place near the end of February. Location will be announced at a later date. — The White House (@WhiteHouse) 18 января 2019 г.

"Президент Дональд Трамп ждет встречи с председателем Кимом, которая состоится в конце февраля. О месте проведения [переговоров] будет объявлено дополнительно", - говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в "Твиттере"

Заметка дополняется.