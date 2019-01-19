На акциях памяти Маркелова и Бабуровой задержаны более десяти человек

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В Санкт-Петербурге прошла несогласованная акция памяти убитых 10 лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сообщается о задержании 12 человек. В Москве аналогичная акция была согласована, однако полиция также начала задержания.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года на улице Пречистенка. Ежегодно в этот день проходит антифашистское шествие.

За убийство был пожизненно осужден член националистической группировки Никита Тихонов. Евгения Хасис, которая следила за Маркеловым, получила 18 лет тюрьмы.

В Санкт-Петербурге акцию не согласовали, однако участники все равно прошли от станции метро "Чернышевская" к памятнику жертвам политических репрессий, чтобы возложить там цветы.

Как сообщил фотограф Давид Френкель, петербургская полиция предложила пройти в месту возложения цветов "тихо и мирно", предупредив, что в случае лозунгов начнутся задержания.

В итоге само шествие прошло спокойно, однако потом полицейские задержали семерых человек, которые по очереди стояли с одиночным пикетом. Они держали плакат "Виновные в пытках должны быть наказаны". В телеграм-канале "Бессрочный протест Спб" сообщается, что по версии полиции, активисты стояли вместе. Позже появились сообщения о задержании еще пяти человек.

В Москве акция была согласована. Шествие началось на Тверском бульваре и должно было завершиться возложением цветов на Пречистенке, однако полиция начала задержания.

В частности, полицейские задержали журналиста Игоря Ясина, который нес радужный флаг.

По данным портала "ОВД-Инфо", всего задержанных во время акции четверо. Один из активистов Михаил Комраков рассказал изданию, что во время задержания полицейский сказал ему: "Была бы моя воля, я бы тебя убил", а в автозаке его ударили.