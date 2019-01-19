Десятки человек погибли после взрыва нефтепровода в Мексике
В результате взрыва нефтепровода в Мексике погибли 66 человек и десятки получили увечья.
Насколько известно, взрыв произошел на месте нелегальной врезки в трубу в городе Тлауэлильпан в штате Идальго.
По словам представителей властей, десятки человек пытались заполнить канистры вытекающей из трубы нефтью, и сгорели после взрыва.
На месте происшествия остаются сгоревшие тела десятков человек. Само место оцеплено полицией.
О числе погибших и пострадавших заявил губернатор штата Идальго Омар Файад на утреннем брифинге вместе с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. По его словам, среди пострадавших три женщины и 12-летний ребенок.
Родственники погибших и пострадавших собрались неподалеку от места взрыва.
Криминалисты продолжают фотографировать обожженные тела, сгоревшую одежду и брошенные канистры.
Что именно произошло?
Альфонсо Дурасо, министр по вопросам общественной безопасности Мексики, сказал, что пожар был потушен незадолго до полуночи в пятницу.
Изначально сообщалось о 21 погибшем.
Местное население критикует силы безопасности за то, что те недостаточно твердо требовали от людей отойти от протекающей из трубопровода нефти.
В интервью телеканалу Televisa Альфонсо Дурасо сказал, что на этом месте скопилось слишком много народу и силы безопасности решили не вмешиваться, чтобы не создавать дополнительных проблем.
Местные жители говорят, что им просто необходимо горючее.
"Пришло много людей со своими канистрами, так как в нашем районе ощущается нехватка бензина", - сказал местный житель Мартин Трехо в интервью агентству Франс-Пресс. Сейчас он разыскивает своего сына, который отправился за протекающей нефтью.
Воровство нефти
Воровство нефти, которое здесь называется "уачиколео" (самогонка) широко распространено в некоторых районах Мексики.
Правительство утверждает, что в результате лишь в прошлом году бюджету был нанесен ущерб на сумму примерно в три миллиарда долларов.
Президент Лопес Обрадор, занявший свою должность в декабре, сразу же приступил к борьбе с этим явлением.
На охрану нефтепроводов были отправлены тысячи морских пехотинцев. В некоторых местах нефтепроводы были отключены.
Эти меры привели к тому, что нефть все чаще перевозится в автоцистернах. Поступают сообщения о нехватке горючего во многих районах и огромных очередях на автозаправках.
После взрыва нефтепровода губернатор Файад призвал в "Твиттере" местное население прекратить нелегальные врезки трубопроводов, дабы избежать трагедий.
"Я призываю население не принимать участия в воровстве горючего. Кроме того, что это нелегально, вы рискуете своей жизнью и жизнью ваших близких. То, что произошло в Тлауэлильпане, не должно повториться", - написал губернатор.
В интервью местным СМИ президент Мексики сказал, что намерен и дальше бороться с воровством нефти до тех пор, пока эта практика не прекратится.
"Мы не только не изменим свою стратегию в борьбе с нарушением закона и воровством нефти, мы умножим свои усилия в этой борьбе", - заявил президент.
"Самое главное сейчас - помощь пострадавшим", - добавил он.
Это не первый взрыв в истории Pemex. В 2013 году 37 человек погибли в результате взрыва в штаб-квартире компании в Мехико. В 2012 году 26 человек погибли в результате пожара на установке переработки газа.