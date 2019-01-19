Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Насколько известно, неизвестные просверлили отверстие в трубопроводе

В результате взрыва нефтепровода в Мексике погибли 66 человек и десятки получили увечья.

Насколько известно, взрыв произошел на месте нелегальной врезки в трубу в городе Тлауэлильпан в штате Идальго.

По словам представителей властей, десятки человек пытались заполнить канистры вытекающей из трубы нефтью, и сгорели после взрыва.

На месте происшествия остаются сгоревшие тела десятков человек. Само место оцеплено полицией.

О числе погибших и пострадавших заявил губернатор штата Идальго Омар Файад на утреннем брифинге вместе с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. По его словам, среди пострадавших три женщины и 12-летний ребенок.

Родственники погибших и пострадавших собрались неподалеку от места взрыва.

Криминалисты продолжают фотографировать обожженные тела, сгоревшую одежду и брошенные канистры.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Родственники погибших и пострадавших ждут ответов

Что именно произошло?

Альфонсо Дурасо, министр по вопросам общественной безопасности Мексики, сказал, что пожар был потушен незадолго до полуночи в пятницу.

Изначально сообщалось о 21 погибшем.

Местное население критикует силы безопасности за то, что те недостаточно твердо требовали от людей отойти от протекающей из трубопровода нефти.

В интервью телеканалу Televisa Альфонсо Дурасо сказал, что на этом месте скопилось слишком много народу и силы безопасности решили не вмешиваться, чтобы не создавать дополнительных проблем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Место взрыва и пожара было оцеплено силами безопасности

Местные жители говорят, что им просто необходимо горючее.

"Пришло много людей со своими канистрами, так как в нашем районе ощущается нехватка бензина", - сказал местный житель Мартин Трехо в интервью агентству Франс-Пресс. Сейчас он разыскивает своего сына, который отправился за протекающей нефтью.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Некоторые из пострадавших были эвакуированы на вертолетах

Воровство нефти

Воровство нефти, которое здесь называется "уачиколео" (самогонка) широко распространено в некоторых районах Мексики.

Правительство утверждает, что в результате лишь в прошлом году бюджету был нанесен ущерб на сумму примерно в три миллиарда долларов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Лопес Обрадор заявил, что борьба с воровством нефти продолжится

Президент Лопес Обрадор, занявший свою должность в декабре, сразу же приступил к борьбе с этим явлением.

На охрану нефтепроводов были отправлены тысячи морских пехотинцев. В некоторых местах нефтепроводы были отключены.

Эти меры привели к тому, что нефть все чаще перевозится в автоцистернах. Поступают сообщения о нехватке горючего во многих районах и огромных очередях на автозаправках.

После взрыва нефтепровода губернатор Файад призвал в "Твиттере" местное население прекратить нелегальные врезки трубопроводов, дабы избежать трагедий.

"Я призываю население не принимать участия в воровстве горючего. Кроме того, что это нелегально, вы рискуете своей жизнью и жизнью ваших близких. То, что произошло в Тлауэлильпане, не должно повториться", - написал губернатор.

В интервью местным СМИ президент Мексики сказал, что намерен и дальше бороться с воровством нефти до тех пор, пока эта практика не прекратится.

"Мы не только не изменим свою стратегию в борьбе с нарушением закона и воровством нефти, мы умножим свои усилия в этой борьбе", - заявил президент.

"Самое главное сейчас - помощь пострадавшим", - добавил он.

Это не первый взрыв в истории Pemex. В 2013 году 37 человек погибли в результате взрыва в штаб-квартире компании в Мехико. В 2012 году 26 человек погибли в результате пожара на установке переработки газа.