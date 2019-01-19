Правообладатель иллюстрации Geoff Robinson Image caption В субботу принцу был доставлен новый Land Rover Freelander

Супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский, он же принц Филипп был замечен за рулем автомобиля Land Rover через двое суток после того, как попал в ДТП неподалеку от королевской Сэндрингемской усадьбы в графстве Норфолк.

Британские таблоиды Daily Mail и Sun публикуют фотографии 97-летнего принца вновь за рулем. Судя по фотографиям, он не был пристегнут ремнем безопасности.

На следующий день после того, как супруг королевы попал в аварию, в результате которого его Land Rover перевернулся, ему доставили новый автомобиль той же марки Freelander.

В результате произошедшего в четверг ДТП принц Филипп не пострадал. Пассажирки автомобиля, в который врезался герцог, получили небольшие травмы.

Кроссовер принца врезался в легковой автомобиль KIA. Сидевшая за рулем 28-летняя женщина получила порезы, а 45-летняя пассажирка сломала запястье. В машине пострадавших также был 9-месячный ребенок, который не пострадал.

Правообладатель иллюстрации Archant Image caption Damage to the Land Rover's left side could be seen after the crash

Представитель Букингемского дворца подтвердил, что медосмотр, проведенный в местной больнице, не выявил никаких повреждений в организме 97-летнего принца.

В момент аварии герцог Эдинбургский находился в машине один.

Очевидец происшествия Рой Уорн рассказал, что на его глазах автомобиль принца потерял управление, перелетел через дорогу и упал на бок.

По его словам, сам принц был очевидно шокирован произошедшим, но был в состоянии встать на ноги и поинтересоваться, все ли в порядке с пассажирами второго автомобиля.

Рой Уорн также слышал, как принц Филипп говорил полиции, что в момент ДТП мало что видел, так как ему в глаза слепило солнце.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Авария произошла невдалеке от королевского поместья в Сэндригеме

Полиция графства Норфолк заявляет, что расследует инцидент, и подчеркивает, что не намерена давать никаких поблажек.

Полиция не обнаружила алкоголя в крови принца Филиппа и женщины, сидевшей ха рулем второго автомобиля.

Тем временем, как пишет Daily Telegraph, саму королеву Елизавету II в субботу видели за рулем неподалеку от Сэндрингэма, и на этот раз она была пристегнута ремнем безопасности.

В пятницу, через несколько часов после ДТП принца Филипа, королева была замечана за рулем автомобиля без ремня безопасности, что является грубым нарушением правил дорожного движения в Британии.