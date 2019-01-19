Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Компромисс Трампа уже был отвергнут Демократами

Президент США Дональд Трамп выдвинул свои предложения по вопросу о том, как обеспечить финансирование строительства заградительной стены вдоль границы с Мексикой и прекратить тянущийся уже более четырех недель частичный шатдаун работы федерального правительства.

Среди прочего, президент предложил компромисс по вопросу живущих в США нелегально людей, которые попали туда в детском возрасте. Однако Трамп по-прежнему требует, чтобы конгресс выделил 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Демократы в конгрессе отказываются финансировать строительство стены, и еще до выступления Трампа отвергли его предложения.

Шатдаун затронул 800 тысяч федеральных служащих, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск либо вынуждены работать, не получая зарплаты.

Что сказал Трамп?

Выступая в Белом доме, Дональд Трамп предложил два компромисса.

Первый касается примерно 700 тысяч человек, которых нелегально привезли в Америку в детском возрасте.

На данный момент они не подлежат депортации и им разрешается работать, но не подавать прошения на получение гражданства. Трамп уже около двух лет пытается отменить эту программу.

Теперь президент заявил, что готов продлить еще на три года эту программу, что позволит уже выросшим детям нелегальных мигрантов получить рабочие визы.

Трамп также сказал, что готов продлить на три года статус лиц, находящихся в США в рамках программы временной защиты от депортации. По этой программе в США проживают более 300 тысяч человек, бежавших из стран, где идут военные действия или которые пострадали от стихийных бедствий.

Президент до сих пор также хотел прекратить эту программу и депортировать тех, кто находится в США с подобной визой.

Реакция демократов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сразу же отвергла предложения Трампа

В заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси говорится: "К сожалению, его предложение представляет собой компиляцию ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых неприемлема, и это нельзя рассматривать, как честную попытку вернуть стабильность в жизни людей".

"Сомнительно, что эти предложения будут одобрены палатой представителей", - добавила Пелоси.

Демократы также заявляют, что не намерены вести переговоры с президентом до тех пор, пока не закончится шатдаун и госслужащие не вернутся на работу.

Тем временем спикер сената республиканец Митч Макконнелл сказал, что представит предложение президента на голосование.

Шатдаун

Около 800 тысяч федеральных госслужащих с 22 декабря не получают зарплаты. В интернете уже создано более 1500 краудфандинговых сайтов, на которых собирают деньги для помощи этим людям.

Министерство сельского хозяйства, налоговая служба и управление гражданской авиации уже потребовали от 50 тысяч сотрудников выйти на работу, несмотря на то, что они не будут получать зарплату, пока шатдаун не прекратится.