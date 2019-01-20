Кровавая волчья Луна взойдет в ночь на понедельник. Что это?

Media playback is unsupported on your device Что такое "кровавая волчья суперлуна"?

Любители наблюдений за звездным небом готовятся к довольно редкому сочетанию трех астрономических явлений, которое называют кровавой волчьей суперлуной.

В эти дни полнолуние совпадает с максимальным сближением Земли и Луны, такое явление называется суперлунием.

В результате этого сближения лучи Солнца попадают на поверхность Луны через призму земной атмосферы, и спутник приобретает красно-бурый оттенок, отсюда и появилось название "кровавая Луна".

А волчьей Луной январское полнолуние называли североамериканские индейцы.

Полное лунное затмение на этот раз смогут наблюдать жители лишь северо-востока России, на остальной территории страны оно не будет видно.

Что такое полное лунное затмение?

Это природное явление происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной.

При этом Луна попадает в конус тени, отбрасываемой Землей.

Почему Луна окрашивается в кровавый цвет?

Это визуальный эффект, который возникает, когда солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают Луны.

Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи достигают поверхности Луны при затмении, из-за чего лунный диск становится красным.

По этой же причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, то есть иногда она находится ближе к Земле и кажется более крупной, а иногда удаляется, и внешне уменьшается в размерах. Сейчас она будет казаться крупнее обычного.

Где и когда можно увидеть это явление?

Полнолуние начнется в 02:35 ночи по Гринвичу (5:35 по Москве) и закончится в 07:49 (10:49 по Москве), а полное затмение произойдет в 05:12.

Помимо Британии, затмение можно будет наблюдать на северо-востоке России, на северо-западе Франции, северо-западе Испании, в Португалии, в некоторых частях Западной Африки, почти во всех странах Северной и Южной Америки, в восточной части Азиатско-Тихоокеанского региона.

Не опасно ли наблюдение для глаз?

Для зрения опасно наблюдение за солнечным затмением без необходимой защиты глаз. Свет от лунного затмения гораздо слабее, поэтому наблюдать его можно без каких-либо устройств.