Кому принадлежит Луна и ее полезные ископаемые?

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Базз Олдрин сказал о великом запустении Луны

Некоторые компании всерьез рассматривают возможность добычи полезных ископаемых на Луне. Но существуют ли какие-то правила, регулирующие этот процесс, и кому в принципе принадлежат сокровища лунных недр?

Прошло почти 50 лет с момента, когда Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. " Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества", - сказал тогда американский астронавт. Эта фраза стала крылатой.

Затем к нему присоединился его коллега Базз Олдрин. Спустившись по ступеням посадочного лунного модуля "Орел", он посмотрел на пустынный ландшафт и сказал: "Великолепное запустение".

Они были участниками миссии "Аполлон 11", состоявшейся в июле 1969 года. Последний раз человек ходил по Луне в 1972 году, но в ближайшее время ситуация может кардинально поменяться.

Уже несколько компаний заявили о желании провести там геологоразведочные работы и по возможности начать добычу полезных ископаемых, которые включают золото, платину и другие редкие на Земле элементы.

В начале января китайский космический зонд "Чанъэ-4" с первой попытки благополучно приземлился на обратной стороне Луны. Станция провела первый эксперимент по выращиванию растений на Луне, в результате которого доставленные туда семена дали ростки.

Ученые надеются применить результаты тестов при создании лунной экспериментальной базы.

Японская компания iSpace планирует создать транспортную платформу Земля-Луна и провести исследования воды, находящейся в твердом состоянии в кратерах на полюсах Луны.

С учетом происходящего, существуют ли какие-то законы, которые бы охраняли описанное Олдрином запустение? И может ли единственный естественный спутник Земли превратиться в место коммерческих и политических передряг, которое делят ради добычи полезных ископаемых?

Принадлежность небесных тел начали обсуждать с самого начала полета человека в космос, то есть во времена холодной войны. Пока в НАСА планировали отправить первых астронавтов на Луну, ООН разработала договор о космосе, который был подписан в 1967 году. Среди одобривших его стран были США, СССР и Великобритания.

В нем говорилось: "Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".

Глава компании Alden Advisers Джоан Уилер называет соглашение Великой хартией вольностей в космосе. Благодаря ее существованию водружение государственного флага на Луне (а именно так поступили Армстронг и другие астронавты) совершенно ничего не значит, потому что юридически "застолбить" там территорию не может никто - ни человек, ни компания, ни страна, сказала Уилер.

В практическом смысле до 1969 года вопрос о правах владением территориями Луны и разработку ее недр был неактуален. Но благодаря развитию технологий коммерческая добыча полезных ископаемых на спутнике Земли уже не кажется фантастикой из далекого будущего.

В 1979 в ООН было принято Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое еще называют "Лунным соглашением". В нем провозглашается принцип исключительно мирного использования Луны и подчеркивается, что строительство и выбор расположения лунных станций необходимо согласовывать с ООН, объяснив при этом причины их возведения.

В документе говорится, что Луна и ее полезные ископаемые являются общим достоянием всего человечества, а государства-участники обязуются "установить международный режим, включая соответствующие процедуры, для регулирования эксплуатации природных ресурсов Луны, когда будет очевидно, что такая эксплуатация станет возможной в ближайшее время".

Главная проблема "Лунного соглашения" в том, что его ратифицировали лишь 11 стран. Среди них - Франция и Индия. Другие страны с космическими программами, в числе которых Китай, США и Россия, документ не подписали. Также осталась в стороне и Британия.

По словам Уилер, следить за выполнением положений, содержащихся в соглашениях, крайне непросто. Этим должны заниматься сами страны, подписавшиеся под этими документами и включившие их в свое законодательство. Они должны следить за тем, что отдельные люди и компании следуют букве закона.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Документ 1955 года о собственности участка на Луне

Бывший главный редактор "Журнала о космическом праве" Джоан Айрин Габринович считает, что международные соглашения ничего не гарантируют. На их выполнение влияет смесь политики, экономики и общественного мнения, сказала она.

В последние годы существующие соглашения, запрещающие государствам забирать в собственность небесные тела, активно проверяются на прочность.

В 2015 году в США была принят закон о конкуренции в вопросе коммерческих космических запусков, в котором говорится о праве граждан добывать полезные ископаемые из астероидов. Он не распространятся на Луну, но его механизм действия в принципе может быть расширен.

Один из основателей компании Planetary Resources Эрик Андерсон назвал этот закон самым великим в истории признанием права собственности.

В 2017 году аналогичный закон приняли в Люксембурге. В нем говорится о праве собственности на ресурсы, обнаруженные в космосе. Заместитель премьер-министра Этьен Шнайдер сказал, что благодаря этому закону Люксембург станет европейским первопроходцем и лидером в этой области.

Стремление к исследованиям и коммерциализации, безусловно, есть. Все больше стран изъявляют желание помогать в этом компаниям.

"Понятно, что добыча полезных ископаемых, либо для транспортировки на Землю, либо для использования их в производстве на Луне, является полной противоположностью принципу "не навреди", - сказала адвокат фирмы Naledi Space Law and Policy Хелен Нтабени.

По ее словам, можно сказать, что США и Люксембург нахрапом отказались выполнять постановления договора о космосе. "Я очень сомневаюсь, что высокоморальный принцип о совместном исследовании космоса странами с равными правами будет сохранен", - сказала она.