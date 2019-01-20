В Куршевеле вспыхнул сильный пожар, есть жертвы
В результате сильного пожара на элитном французском горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека, еще четверо получили серьезные травмы. В общей сложности пострадали 14 человек.
Пожар начался утром в воскресенье в здании, где живут сезонные рабочие, позже пламя перекинулось еще на два здания.
На место происшествия были отправлены 70 пожарных. Причина возгорания пока не известна.
На кадрах с места событий видно, как пожарные забираются на лестницы, чтобы спасти людей из трехэтажного здания.
Судя по видео, опубликованном в социальных сетях, по меньшей мере один человек выпрыгнул из окна верхнего этажа, чтобы спастись от пламени.
На другой записи видны десятки людей, эвакуированных из здания и собравшихся на улице.
Местные СМИ сообщают, что в здании проживали около 60 сотрудников курорта, в том числе иностранцы.
Трое тяжело раненых были доставлены в больницу на вертолете.
Как рассказал местный чиновник Фредерик Луазо телеканалу BFMTV, личности погибших пока не установлены. Он добавил, что прокуратура и полиция будут расследовать причины пожара.