В Куршевеле вспыхнул сильный пожар, есть жертвы

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В результате сильного пожара на элитном французском горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека, еще четверо получили серьезные травмы. В общей сложности пострадали 14 человек.

Пожар начался утром в воскресенье в здании, где живут сезонные рабочие, позже пламя перекинулось еще на два здания.

На место происшествия были отправлены 70 пожарных. Причина возгорания пока не известна.

На кадрах с места событий видно, как пожарные забираются на лестницы, чтобы спасти людей из трехэтажного здания.

Судя по видео, опубликованном в социальных сетях, по меньшей мере один человек выпрыгнул из окна верхнего этажа, чтобы спастись от пламени.

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На другой записи видны десятки людей, эвакуированных из здания и собравшихся на улице.

Местные СМИ сообщают, что в здании проживали около 60 сотрудников курорта, в том числе иностранцы.

Трое тяжело раненых были доставлены в больницу на вертолете.

Как рассказал местный чиновник Фредерик Луазо телеканалу BFMTV, личности погибших пока не установлены. Он добавил, что прокуратура и полиция будут расследовать причины пожара.