"Курилы не сдадим": в Москве проходит акция против передачи Курильских островов Японии

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostyanov/TASS

Несколько сот человек собрались на Суворовской площади в Москве на акцию "За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов в состав Японии".

На согласованный с властями Москвы митинг пришли активисты "Левого фронта", "Партии дела", "Другой России" и других левых и националистических организаций.

Среди выступающих, как сообщили организаторы акции, - координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, телеведущий Константин Семин, бывший кандидат в президенты России Сергей Бабурин, бывший лидер самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) и протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин.

Пропустить Twitter пост , автор: @s_udaltsov На площади видны флаги Левого Фронта, КПРФ, Партии Дела, ОКП, НПСР, «Другой России». Граждане держат плакаты «Наши Курилы не отдадим!», «Хватит распродавать Россию!», «Руки прочь от Курил!», «Отдаем Путина вместо Курил!», активно скандируют патриотические лозунги pic.twitter.com/iwPljWeugt — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 20 января 2019 г.

Представитель столичного департамента региональной безопасности Елена Романова ранее сообщила агентству Интерфакс, что согласованная численность участников акции на Суворовской площади - 500 человек.

Как утверждает Сергей Удальцов, на площади собралось около двух тысяч человек. Подтвержденных данных числа участников пока нет.

"Перед началом полиция задержала двух или трех человек, выкрикивали националистические лозунги. Подчеркну, что наш митинг не националистический, а гражданский, за нормальные отношения с Японией, но без торговли землями", - рассказал Удальцов Интерфаксу.

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostyanov/TASS

Ранее аналогичная акция прошла в Хабаровске (по данным мэрии, в ней приняли участие около 100 человек, по данным организаторов, - около 500 человек), пикеты прошли в Находке и Калининграде.

Россия и Япония не могут заключить мирный договор после окончания Второй мировой войны из-за того, что Япония требует возврата Курильских островов.

10 января депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект "О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии", запрещающий принимать любые правовые акты, которые рассматривают отторжение этих территорий.

На 22 января запланированы переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

На Восточноазиатском саммите в Сингапуре, прошедшем в ноябре прошлого года, Абэ и Путин договорились ускорить переговоры по мирному соглашению.

Согласно декларации 1956 года, СССР был готов обсуждать передачу Японии островов Шикотан и Хабомаи после подписания мирного договора.

Однако на этой неделе глава МИД Сергей Лавров заявил, что Япония должна признать, что Курильские острова принадлежат России, и что без этого не может быть прогресса в обсуждении мирного договора. По его словам, признание Курил российскими - базовая позиция России, которая не обсуждается.

По словам Лаврова, у России и Японии остаются существенные разногласия по этой теме, однако обе стороны понимают, что необходимо кардинально улучшать отношения.

Проблема мирного договора России и Японии

После капитуляции Японии во Второй мировой войне СССР включил в свой состав всю территорию Сахалина и Курильских островов, которые раньше принадлежали Японии.

В 1951 году Советский Союз и Япония не смогли подписать мирный договор в том числе из-за того, что в нем не было положения о том, что Сахалин и Курилы переходят в состав России.

Токио считает, что острова должны относиться к префектуре Хоккайдо на основании российско-японского трактата о торговле и границах 1855 года.

После того как СССР включил Курилы в свой состав, японское население островов было депортировано. Токио заявляет, что депортированные жители были лишены собственности и утратили возможность заниматься рыбным промыслом.

Москва же заявляет, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над ними бесспорен.

Сейчас население Курильских островов составляет около 20 тысяч человек. На островах располагаются российская военная часть и пограничные поселения.