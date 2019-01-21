Рейтинг Путина упал после праздников. На это есть три причины

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Сразу две российские социологические службы после новогодних праздников провели опросы, согласно которым рейтинг доверия президента Владимира Путина снизился - причем, по данным одной из них, до исторического минимума.

По данным ВЦИОМ, к 13 января рейтинг доверия Путину опустился до 33,4%. Еще в декабре 2018 года ему доверяли 36,5% россиян. Показатели рейтинга доверия российскому президенту достигли минимума с 2006 года - до этой даты на сайте ВЦИОМа доступны данные опросов о доверии к политикам.

ВЦИОМ задавал респондентам открытый вопрос о доверии при "решении важных государственных вопросов", при ответе на который можно выбрать неограниченное число политиков. Путин - лидер этого рейтинга. Второе и третье место занимают Сергей Шойгу с 13,7% и Сергей Лавров с 9,3% - их рейтинги также снизились на 2,3% и 2,4% соответственно.

"Если взять мартовские цифры за 15 лет, то самая низшая цифра - 45% была в марте 2005 года, максимальная цифра - 65% в марте 2015 года", - говорил РИА Новости о рейтинге доверия Путину директор ВЦИОМ Валерий Федоров в 2015 году. Таким образом, с 2015 года президенту доверяет почти вдвое меньше россиян.

Похожий опрос с применением другой методологии (с разделением на тех, кто доверяет президенту полностью, и на тех, кто ему "скорее доверяет") опубликовал в прошлую пятницу и ФОМ. Согласно данным этой службы, Путину месяц назад в той или иной мере доверяли 60% опрошенных, сейчас - 57%.

Русская служба Би-би-си узнала у экспертов, почему президентский рейтинг падает.

Потому что от Путина устали

Системным фактором снижения рейтингов политолог Константин Калачев считает "усталость от президента".

"Растет число тех, кто готов сказать Путину спасибо за сделанное, но считает, что он себя уже исчерпал и нужны перемены, - пояснил эксперт. - Это не та группа, которая критиковала Путина изначально, это вчерашние лоялисты". Он отметил, что у людей накопилась усталость, исчезла вера в лучшее будущее с Путиным и наступил кризис ожиданий.

Высокий рейтинг популярности Путина отражал в числе прочего тревожность избирателей. Люди боятся резких перемен.

Перед президентскими выборами, по мнению Калачева, избиратели не видели альтернативы Путину: "По их мнению, он должен довершить начатое. Раз страна переживала подъем во время его президентства, то и вывести её из кризиса сможет именно он".

Сейчас же, считает Калачев, наступило "поствыборное похмелье": "Жизнь-то лучше не становится. С внешней политикой палку перегнули. В повестку развития люди уже не верят. Нарастает скептицизм". Число тех, кто считает, что России нужен новый президент, растет и продолжит расти, убежден эксперт.

Политолог Аббас Галлямов также отметил наличие у россиян запроса на обновление. "Если уровень жизни снижается, начинает казаться что надо что-то менять, - пояснил он. - Запрос крепнет уже года, также медленно он будет нарастать дальше. Это ощущение отсутствия перспектив".

Потому что уровень жизни снижается

"У людей нет содержательный претензий к курсу, их не устраивает снижение уровня жизни, - пояснил политолог Аббас Галлямов. - Тренд наметился еще летом, это эрозия социальной базы, медленное снижение продолжится, изменить этот тренд трудно".

По словам эксперта, если не произойдет ничего "сверхдраматичного" как в СССР в 1980-е годы, когда национальные погромы поставили вопрос о доверии с Горбачеву, нынешнее снижение рейтинга ни к чему не приведет: "Запас прочности у системы велик".

Власть могла бы приостановить падение доверия на какое-то время, сменив кабинет министров, предположил Галлямов. "Если отправить правительство Медведева в отставку и если вновь сформулировать, что не так с Медведевым и что будет вместо, на полгода процесс эрозии остановится, - сказал политолог. - Появятся новые надежды. Потенциал к доверию есть, его надо актуализировать".

Политолог Константин Калачев называет снижение рейтингов из-за ухудшающегося уровня жизни "ситуативным фактором".

"Ситуативно рейтинги снижаются из-за негативных ожиданий, противоречий между заверениями власти, что доходы растут, и той картиной, которую люди видят в семье и вокруг, - перечислил эксперт. - Снижение рейтингов из-за роста цен еще предстоит, скоро люди получат новые платежки за ЖКХ".

Он также напомнил об обещаниях властей снизить цены на бензин - "а они в итоге выросли и еще подрастут". По словам Калачева, у людей есть общее разочарование в социальном характере государства и способности власти обеспечить быстрые улучшения.

Аналитик ФОМ Григорий Кертман также объяснил рост недовольства властями "реальными изменениями в законодательстве, которые вступили в силу с нового года (рост НДС, тарифов ЖКХ и т.д.), а также ростом цен".

Эти проблемы россияне в начале января называли в числе главных событий, которое им запомнились за прошедшее время наряду со взрывом в Магнитогорске. Трагедия тоже могла сказаться на оценках властей - но не напрямую.

"Речь не о том, что люди возлагают на власти ответственность за происшедшее, думать так я оснований не вижу", - отмечает Кертман. Но, по его словам, опосредованно взрыв жилого дома с многочисленными жертвами негативно повлиял на общий фон социальных настроений последних недель, "а это в нашей стране обычно отражается и на суждениях о власти".

Потому что сработал постновогодний эффект

"Политические индикаторы находятся в рамках устоявшихся коридоров значений. Повышенная волатильность показателей связана с постновогодним эффектом. К середине января амплитуда колебаний значений снизится", - прокомментировал результаты январского исследования ВЦИОМ руководитель практики политического анализа и консультирования социологической службы Михаил Мамонов.

Аналитик ФОМ Кертман также считает, что роль сыграло и то, что в новогодние праздники люди больше общались с родственниками и друзьями на разные темы. "Люди вообще больше чем обычно слышали от окружающих в праздники и после них неприятные отзывы о властях", - сказал он.