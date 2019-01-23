Активистку "Открытой России" арестовали. Впервые за "нежелательную организацию"

Правообладатель иллюстрации Geodakyan Artem/TASS

В Ростове-на-Дону суд отправил под домашний арест члена федерального совета "Открытой России" Анастасию Шевченко. Против нее возбуждено уголовное дело о деятельности организации, признанной в России "нежелательной". Как отмечают правозащитники, дело по этой статье в России завели впервые.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест на 1 месяц и 25 суток, как и просило следствие. Защита активистки просила избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Также ее адвокат предлагал отпустить ее под залог в 500 тысяч рублей.

"Открытая Россия" - организация, созданная бывшим владельцем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, который после освобождения из колонии покинул Россию и живет в Британии.

Закон о "нежелательных организациях" был принят в 2015 году, в том же году первой в список "нежелательных" был занесен Национальный фонд поддержки демократии (США), затем - фонд Джорджа Сороса "Открытое общество".

В апреле 2017 года список пополнили две британские организации - "Открытая Россия" (Otkrytaya Rossia, OR) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Open Russia Civic Movement). Активисты "Открытой России" при этом настаивают, что их движение не имеет отношение к этим организациям.

Обыски в Ростове и Казани

Обыски у пяти активистов "Открытой России" в Ростове, Казани и Ульяновске прошли утром в понедельник, 21 января, рассказывал порталу "МБХ медиа" координатор правозащитного проекта организации Алексей Прянишников.

Следственные действия проводились по уголовному делу, возбужденному по статье о деятельности иностранной или международной неправительственной организации, пригнанной "нежелательной" на территории России. Причем по этой статье дело возбудили впервые, сообщал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Накануне в следственном управлении по Ростовской области Би-би-си заявили, что у них "такого дела нет". Областное управление МВД также настаивало на том, что не знает о деле в отношении Шевченко.

Би-би-си направила запрос в центральный аппарат Следственного комитета России, на момент публикации ответа не поступило.

По информации Прянишникова, в Ростове-на-Дону кроме Шевченко с обысками пришли к Антону Приходько, Елене Меньшениной, а также к Ольге и Ирине Зининым. В Казани обыски прошли у Эльзы Нисанбековой. Все они активисты "Открытой России".

"Рано или поздно должно было случиться"

Ранее в отношении Шевченко оформлялись дела по административной статье "Участие в деятельности нежелательной организации". После нескольких таких административных дел возможно возбуждение уголовного дела.

"Уголовное дело от начала до конца сфабриковано. Никакой иностранной организации не существует, а российская организация не может быть признана нежелательной", - говорится в заявлении федерального совета движения в связи с возбуждением дела против Шевченко.

Чиков из "Агоры" в своем телеграм-канале обратил внимание на то, что за три года, которые прошли после принятия закона о "нежелательных организациях", административная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации касалась исключительно активистов "Открытой России".

"Рано или поздно попытка возбудить уголовное дело, по этой логике, должна была случиться", - считает он.

В апреле 2017 года, когда минюст по предписанию прокуратуры внес британские "Открытые России" в список "нежелательных", прокуратура заявляла, что они "осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов".

"Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации", - говорилось в заявлении прокуратуры.

После признания организации "нежелательной" в России должны быть блокированы ее счета и имущество, запрещается распространение информационных материалов, в том числе через СМИ, и осуществление различных проектов.

За осуществление деятельности иностранной или международной организации, признанной "нежелательной", а также за сотрудничество с ней налагаются штрафы по Кодексу об административных правонарушениях. В случае привлечения к административной ответственности дважды за год нарушителю грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.