Жители Магнитогорска получили сообщения о подготовке теракта. Власти назвали это спамом

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Утром в понедельник некоторые госучреждения Магнитогорска получили письма о возможных терактах. Силовики начали проверку. В администрации города сообщения назвали спамом, цель которого - "посеять панику".

По данным местного портала 74.ru, анонимные сообщения получили несколько школ, а также городская больница номер 1. Факт получения больницей такого сообщения Русской службе Би-би-си подтвердили в управлении ФСБ по Челябинской области.

"Мы получили анонимное сообщение. С утра проводятся мероприятия. Эта информация поступила в госучреждение - в больницу. ФСБ вместе со взаимодействующими структурами - МВД, МЧС и прочими - проводится работа по определенному алгоритму", - сказали в ведомстве.

Также, по данным издания, родителей второклассников одной из школ в городе попросили забрать детей из школы в связи с угрозой теракта. Вместе с тем в администрации Магнитогорска изданию заявили, что все школы работают в обычном режиме.

"Никакого особого режима чрезвычайной ситуации нет, все школы города работают в обычном режиме. У всех образовательных учреждений есть алгоритм действий в таких случаях. Хоть такой ситуации нет, но алгоритм действий все имеют. Никакой паники нет", - сказала замначальника управления образования администрации Магнитогорска Ольга Бирюк.

Она подтвердила, что анонимные сообщения о минировании получили восемь образовательных учреждений по электронной почте.

"Все было отработано по алгоритму, детей не эвакуировали. Школы обошли и проверили. На место вызывали МЧС и полицию. Дети в это время продолжали учиться", - сказала она.

Что за анонимные сообщения?

В соцсетях появились скриншот и фото письма, которое отправили в городскую больницу номер 1. Среди получателей письма, помимо больницы, в нем также указан электронный адрес местного геронтологического центра.

Подтверждения того, что это именно то сообщение, которое получила больница, нет.

Отправители письма, скриншот которого попал в соцсети, использовали сервис Mailfence, позволяющий отправлять сообщения по зашифрованному протоколу так, что их не могут перехватить спецслужбы или интернет-провайдеры.

В письме, написанном с множеством орфографических и пунктуационных ошибок, говорится, что в нескольких общественных местах Магнитогорска якобы заложены взрывные устройства.

Что говорят в мэрии?

Анонимные письма о взрывах прокомментировали в администрации Магнитогорска. На сайте администрации появилось сообщение, в котором власти города попросили жителей не паниковать.

"В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых - дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей. Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение. Просим горожан не поддаваться на провокации и не паниковать", - говорится в сообщении.

Теракт или нет?

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв в 10-этажном жилом доме. В результате последующего обрушения погибли 39 человек. В Следственном комитете заявили, что в качестве основной версии случившегося рассматривается взрыв газа, и что на изъятых для экспертизы обломках следов взрывчатки не обнаружено.

На следующий день на том же проспекте, где расположен дом, произошел взрыв в маршрутке, жертвами которого стали три человека. В полиции сообщили, что взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования в машине.

17 января портал SITE Intelligence Group, который занимается мониторингом джихадистских интернет-ресурсов, сообщил, что ответственность за обрушение дома и взрыв в маршрутке взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России и ряде стран мира.

На следующий день СКР выступил с заявлением, в котором призвал не верить террористическим организациям, и подчеркнул, что версия о взрыве газа в доме остается приоритетной.