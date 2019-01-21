Чубайс и Захарова спорят, почему в богатой стране люди живут бедно

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Чубайс напомнил, что в 1991 году, когда он пришел в правительство, средняя зарплата в стране составляла 12 долларов в месяц, рубль был неконвертируемым, а магазины - пустыми

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс и директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова вступили в онлайн-полемику по поводу доходов россиян. В спор втянулись и другие участники.

Все началось с выступления Чубайса на Гайдаровском форуме 16 января: тогда он раскритиковал систему ценообразования на электроэнергию в России, назвав ситуацию в энергетическом секторе "энергорасточительностью".

По словам главы "Роснано", цены на электроэнергию в России сейчас примерно в два раза ниже, чем в среднем в мире, и их дальнейшее снижение будет вести к росту неэффективного расходования.

"Следует ли из этого, что нам необходимо повысить цену? К ответу на этот вопрос необходимо подойти взвешенно. Россия - страна бедная. Значительная часть населения в стране живет бедно либо очень бедно... С плеча решить задачу повышения цены неправильно", - резюмировал Чубайс.

Через три дня на высказывания Чубайса обратила внимание Мария Захарова, которая в своем "Фейсбуке" призвала его ответить за свои слова, отметив, что Россия является "богатейшей страной".

"Жду ответа, как ваучер члена кабинета", - закончила она свой пост.

В понедельник Чубайс написал ответный пост, в котором напомнил, что в 1991 году, когда он пришел в российское правительство и начал участвовать в разработке экономических реформ, средняя зарплата в стране составляла 12 долларов в месяц, рубль был неконвертируемым, а магазины - пустыми.

"Начав с этой точки строительство и государства и экономики (ведь ни того, ни другого по сути уже не существовало) мы (и я сам в том числе) конечно же совершили много ошибок. Тем не менее, когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью", - ответил Захаровой глава "Роснано".

Чубайс также подчеркнул, что во время его работы в правительстве "не было принято срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами".

"А про Ваш ваучер спросите у мамы с папой - я уверен, что они его точно для вас получили", - написал он.

Но на этом спор не завершился. Через несколько часов Захарова выложила в соцсеть еще один пост, напомнив Чубайсу об экономическом кризисе в России в 1998 году. "И хотя Вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос "почему в богатой стране люди живут бедно", текст представляет собой лучшее учебное пособие по 90-м", - написала пресс-секретарь МИДа.

К растянувшейся на несколько дней полемике подключились и другие участники. Одним из первых высказался телеведущий Владимир Соловьев, который поддержал Марию Захарову в своем "Твиттере".

В беседе с Федеральным агентством новостей Соловьев сначала назвал Чубайса "удивительным, но несимпатичным человеком", а затем применил к нему более жесткие эпитеты.

"Меня больше удивляет непонимание его места в истории нашей страны. Судя по всему, ему кажется, что он чуть ли не герой нашего времени со знаком плюс. А на самом деле для большинства россиян [Чубайс] - воплощение абсолютного зла", - заявил Соловьев.

К критикам главы "Роснано" примкнул и депутат Госдумы Алексей Пушков.

Среди тех, кто поддержал автора экономических реформ 1990-х годов, - экс-депутат Госдумы и президент фонда "Институт региональных проектов и законодательств" Борис Надеждин.

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На сторону Чубайса встал и экономический блогер Максим Авербух - он напомнил, что глава "Роснано" уже давно не определяет экономическую политику России.

В начале декабря высказывания Анатолия Чубайса также вызвали бурные споры в соцсетях. Тогда топ-менеджер заявил на Общероссийском гражданском форуме, что российское общество "за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране".