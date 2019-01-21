Власти Венесуэлы объявили о провале мятежа. В Каракасе начались беспорядки

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption После заявления о провале мятежа в Каракасе вспыхнули беспорядки

Министерство обороны Венесуэлы сообщило о неудачной попытке мятежа в столице страны Каракасе. По информации местных СМИ, задержаны несколько десятков человек.

Согласно сообщению минобороны, небольшая группа военнослужащих национальной гвардии похитила оружие с КПП в столичном районе Петаре и взяла в заложники четырех офицеров. Затем мятежники отправились в район Котиса.

На видеозаписях в соцсетях видно, как люди в военной форме заявляют, что они действуют "от лица венесуэльского народа" и призывают граждан выйти на протестные акции.

В минобороны отмечают, что на командном пункте в Котисе мятежники столкнулись с активным сопротивлением со стороны военных, сохраняющих верность правительству страны.

Согласно сообщению ведомства, мятежники схвачены и уже дают показания, а похищенное ими оружие возвращено военным.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Участники уличных протестов требуют отставки президента Николаса Мадуро

Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в своем "Твиттере" сообщил, что "часовые родины арестовали маленькую группу налетчиков и предателей родины".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Народные волнения продолжаются на фоне глубочайшего экономического кризиса

Власти заявляют, что попытка мятежа произошла "в интересах крайне правых сил", однако не уточняют, кто конкретно представляет эти силы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Власти винят в попытке мятежа "небольшую группу" бойцов нацгвардии

На фотографиях и видеозаписях, опубликованных на оппозиционных интернет-ресурсах Венесуэлы, видны толпы людей, принимающих участие в уличных протестах, начавшихся параллельно с неудавшимся мятежом возле военной части нацгвардии в районе Котиса.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Участники акций строили баррикады посреди улиц и затем поджигали их

Протестующие перегораживали улицы баррикадами и поджигали автомобили, а полиция использовала слезоточивый газ для разгона активистов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Из-за кризиса и нестабильности Венесуэлу уже покинули около трех миллионов человек

Весной 2017 года Венесуэлу захлестнула волна антиправительственных демонстраций, в ходе которых были арестованы сотни активистов и погибли десятки людей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протестующие винят власти в нехватке еды, воды и медикаментов

Новый всплеск протестной активности начался после назначения оппозиционера Хуана Гуаидо на пост главы национальной ассамблеи (парламента) страны в начале января. Гуаидо уже призвал всех недовольных политикой президента страны Николаса Мадуро выйти на протестную акцию в среду.

Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы в мае прошлого года. Для него это уже второй президентский срок.