МИ-5, пожарные и армия - лучшие работодатели для геев в Британии

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Служба британской контрразведки МИ-5, британская армия и пожарная бригада из Чешира названы лучшими работодателями для геев, выяснила организация Stonewall, защищающая права ЛГБТ-сообщества.

Возглавляет рейтинг из 100 компаний юридическая фирма Solicitors Pinsent Masons.

Среди других компаний и организаций - банк Lloyds, правительство Уэльса, благотворительная организация St Mungo, помогающая бездомным, и несколько университетов.

Как говорят авторы исследования, "именно инклюзивные работодатели играют ключевую роль, когда речь заходит о меняющемся мире".

Stonewall выбирала победителей из 450 британских компаний.

Если тебе все нравится, ты не уйдешь

Правообладатель иллюстрации Finlay Fraser Image caption Юрист Финлей Фрейзер работает на юридическую фирму Pinsent Masons

"Расширять индивидуальное многообразие на рабочем месте - наша моральная и социальная обязанность", - сказал партнер юридической фирмы-победителя рейтинга Ричард Фоли.

По его словам, корпорации и корпоративный мир в целом заново залужить доверие граждан, подорванное во время финансового кризиса 2008 года.

Базирующаяся в Лондоне компания Pinsent Masons имеет 13 офисов по всему миру, в том числе в странах, где однополые сексуальные отношения по-прежнему запрещены законом - например, в Сингапуре и Катаре.

"Ты можешь больше сделать, когда ты счастлив на работе. Для меня главное на работе - быть самим собой, и на моей работе я как раз это ощущаю", - говорит один из сотрудников фирмы Финлей Фрейзер.

Повсюду радужные флаги

Правообладатель иллюстрации Cheshire Fire and Rescue Service Image caption Пожарная бригада из Чешира - третья в списке

Второй в списке стоит еще одна юридическая контора - Bryan Cave Leighton Paisner. В первой пятерке также британская контрразведка МИ-5 и Национальная ассамблея (местное правительство) Уэльса.

На третьем месте - пожарная служба графства Чешир. Ее особо отметили за создание целой сети для поддержки представителей ЛГБТ как на рабочем месте, так и за его пределами.

"Существует множество факторов, особенно для представителей ЛГБТ в возрасте, в теории ставящих их в более высокую категорию риска пожара, - говорит пожарный Марк Шоун. - Они чаще живут в одиночестве, возможно, имеют проблемы с психическим здоровьем, с большей вероятностью злоупотребляют наркотиками или алкоголем. Все эти факторы увеличивают риск пожара".

Пожарные взяли на заметку адреса этих людей и пытаются как можно больше вовлекать их в общественную жизнь.

Не все так радужно

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Прошлогодний победитель, Национальная ассамблея Уэльса, в этом году переместилась на пятое место

Прошлогоднее исследование Stonewall показало, что более трети членов ЛГБТ-сообщества скрывают свою ориентацию на рабочем месте из-за опасений дискриминации.

Исследование американского центра Boston Consulting Group, проведенное среди четырех тысяч человек в 12 странах, показало, что лишь около половины не скрывают своей ориентации.

В связи с этим сложно определить, насколько сотрудникам недоплачивают, и происходит ли такое вообще. В Великобритании принятое в 2017 году законодательство обязывает компании со штатом более 250 человек обнародовать данные о зарплатах сотрудников. Это позволило установить реальный разрыв в зарплатах мужчин и женщин, белых и представителей других этнических меньшинств.

В отношении геев такой статистики почти нет, и собрать ее будет непросто. Например, Ричард Фоли признает, что сам не знает, сколько именно сотрудников-представителей ЛГБТ-сообщества состоит на службе в его компании.

"Вопросы справедливой оплаты необходимо продолжать обсуждать", - считает он.

В Великобритании почти четыре миллиона человек - примерно 6% населения - идентифицируют себя с ЛГБТ-сообществом.