МИ-5, пожарные и армия - лучшие работодатели для геев в Британии
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Служба британской контрразведки МИ-5, британская армия и пожарная бригада из Чешира названы лучшими работодателями для геев, выяснила организация Stonewall, защищающая права ЛГБТ-сообщества.
Возглавляет рейтинг из 100 компаний юридическая фирма Solicitors Pinsent Masons.
Среди других компаний и организаций - банк Lloyds, правительство Уэльса, благотворительная организация St Mungo, помогающая бездомным, и несколько университетов.
Как говорят авторы исследования, "именно инклюзивные работодатели играют ключевую роль, когда речь заходит о меняющемся мире".
Stonewall выбирала победителей из 450 британских компаний.
Если тебе все нравится, ты не уйдешь
"Расширять индивидуальное многообразие на рабочем месте - наша моральная и социальная обязанность", - сказал партнер юридической фирмы-победителя рейтинга Ричард Фоли.
По его словам, корпорации и корпоративный мир в целом заново залужить доверие граждан, подорванное во время финансового кризиса 2008 года.
Базирующаяся в Лондоне компания Pinsent Masons имеет 13 офисов по всему миру, в том числе в странах, где однополые сексуальные отношения по-прежнему запрещены законом - например, в Сингапуре и Катаре.
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"Ты можешь больше сделать, когда ты счастлив на работе. Для меня главное на работе - быть самим собой, и на моей работе я как раз это ощущаю", - говорит один из сотрудников фирмы Финлей Фрейзер.
Повсюду радужные флаги
Второй в списке стоит еще одна юридическая контора - Bryan Cave Leighton Paisner. В первой пятерке также британская контрразведка МИ-5 и Национальная ассамблея (местное правительство) Уэльса.
На третьем месте - пожарная служба графства Чешир. Ее особо отметили за создание целой сети для поддержки представителей ЛГБТ как на рабочем месте, так и за его пределами.
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"Существует множество факторов, особенно для представителей ЛГБТ в возрасте, в теории ставящих их в более высокую категорию риска пожара, - говорит пожарный Марк Шоун. - Они чаще живут в одиночестве, возможно, имеют проблемы с психическим здоровьем, с большей вероятностью злоупотребляют наркотиками или алкоголем. Все эти факторы увеличивают риск пожара".
Пожарные взяли на заметку адреса этих людей и пытаются как можно больше вовлекать их в общественную жизнь.
Не все так радужно
Прошлогоднее исследование Stonewall показало, что более трети членов ЛГБТ-сообщества скрывают свою ориентацию на рабочем месте из-за опасений дискриминации.
Исследование американского центра Boston Consulting Group, проведенное среди четырех тысяч человек в 12 странах, показало, что лишь около половины не скрывают своей ориентации.
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В связи с этим сложно определить, насколько сотрудникам недоплачивают, и происходит ли такое вообще. В Великобритании принятое в 2017 году законодательство обязывает компании со штатом более 250 человек обнародовать данные о зарплатах сотрудников. Это позволило установить реальный разрыв в зарплатах мужчин и женщин, белых и представителей других этнических меньшинств.
В отношении геев такой статистики почти нет, и собрать ее будет непросто. Например, Ричард Фоли признает, что сам не знает, сколько именно сотрудников-представителей ЛГБТ-сообщества состоит на службе в его компании.
"Вопросы справедливой оплаты необходимо продолжать обсуждать", - считает он.
В Великобритании почти четыре миллиона человек - примерно 6% населения - идентифицируют себя с ЛГБТ-сообществом.