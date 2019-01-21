ЕС ввел санкции против ГРУ за применение химоружия в Солсбери

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Совет ЕС по иностранным делам объявил о введении санкций в рамках нового режима по борьбе с химическим оружием. В список включены в том числе сотрудники ГРУ, "ответственные за хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента" 4 марта 2018 года.

Всего санкции введены против девяти физических лиц и одного юридического лица, следует из публикации в "Официальном журнале ЕС".

От России в список вошли Анатолий Чепига (также известный как Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров), которые в документе значатся как офицеры ГРУ и исполнители нападения в Солсбери, а также начальник главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил России (ГРУ) Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Кроме того, под санкции попали пять человек и одна организация из Сирии (сирийский научно-исследовательский центр SSRC).

Ранее СМИ сообщали, что ЕС планирует ввести санкции в отношении обвиняемых в Британии в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Петрова и Боширова. Под этими вымышленными фамилиями, как считают британские власти, скрываются офицеры ГРУ Чепига и Мишкин.

Отвечая на вопрос о планах ввести санкции против них, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле относятся к этому негативно. "Они подозреваются, но подозреваются они безосновательно. Никаких доказательств до сих пор не прозвучало", - сказал он.

В конце августа 2018 года санкции против России в связи с отравлением Скрипаля ввели США. Они включали запрет на поставки товаров и услуг для оборонного сектора, а также технологий и товаров, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

19 декабря минфин США расширил санкционный список, добавив в него Чепигу (Боширова) и Мишкина (Петрова). В своем заявлении американский минфин также, как и ЕС, назвал их офицерами ГРУ, ответственными за совершение покушения на Скрипаля и его дочь.

Новый вид санкций

Евросоюз впервые ввел санкции в рамках нового режима по химоружию, одобренного министрами иностанных дел ЕС в октябре 2018 года.

Предложение о введении нового режима санкций было выдвинуто Великобританией и Францией после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери и применения химоружия в Сирии.

"В течение многих лет существовало табу на использование химического оружия, но после того, что произошло в Сирии и в Солсбери, ясно, что оно нарушается. Мы должны вновь провести красную черту, чтобы было предельно ясно, что те, кто прибегает к использованию такого ужасного оружия, заплатят высокую цену", - говорил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Санкции подразумевают запрет на въезд в ЕС лицам, причастным к применению химического оружия, а также заморозку активов физических и юридических лиц.

Мишкин и Чепига

Как показало расследование в Британии, покушение на убийство бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с применением нервно-паралитического вещества класса "Новичок" осуществили люди, въехавшие в страну по паспортам на имена Руслана Боширова и Александра Петрова.

Расследовательская группа Bellincat установила, что под этими именами могли скрываться сотрудники российской военной разведки ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Лондон считает, что за отравлением в Солсбери стоит высшее российское руководство. Россия обвинения в свой адрес отрицает.

Правительство Сирии также неоднократно обвинялось в применении химического оружия против сил оппозиции и мирных граждан. Дамаск, как и Москва, свою вину не признает.