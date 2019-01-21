"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" объединяются

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS

В России объединяются две сети алкомаркетов и ритейлер "Дикси". Владельцы сети "Красное и белое", "Бристоль" и "Дикси" объединяют активы в единый розничный бизнес. Так в России может появиться третий по обороту продовольственный ритейлер.

Об объединении сообщили "Ведомости" и "Коммерсант", представитель "Красного и белого" подтвердил Би-би-си факт слияния.

Из объединенного сообщения компаний следует, что владельцы "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть "Бристоль") Игорь Кесаев и Сергей Кациев и основатель и владелец сети "Красное и белое" Сергей Студенников договорились объединить активы в одну компанию. В ней 51% процент будет принадлежать Кесаеву и Кациеву, а 49% - Студенникову.

"Красное и белое" - крупнейший продавец крепкого алкоголя в России, работает в 57 регионах России. В 2018 году Bloomberg назвал эту сеть самым быстрорастущим ритейлером России. Сеть "Дикси" - пятая по выручке продуктовая сеть России.

После объединения компания будет управлять 13 тысячами магазинов в России. Общая выручка трех сетей в первом полугодии 2018 года, по данным Infoline-аналитики, составила 312,7 млрд рублей (4,71 млрд долларов).

Если сделка состоится, то объединенная компания станет третьим по выручке ритейлером России. Сейчас впереди - только X5 Retail Group (сети "Пятерочка, "Перекресток" и "Карусель") и "Магнит".

Аналитик "Райффайзенбанка" Егор Макеев считает, что сети объединяются для увеличения масштаба деятельности. "Это позволит им получить лучшие закупочные условия у поставщиков и улучшить рентабельность", - сказал он.

О том, повлияет ли объединение на цены, говорить рано. "Было бы логично, если бы у объединенной компании была бы единая ценовая политика. Но пока сложно прогнозировать, так как параметры сделки неясны", - сказал Егор Макеев.

26 декабря, за несколько дней до Нового года, в офисе и на складах сети "Красное и белое" прошли обыски. Их устроили Росалкогольрегулирование, Федеральная налоговая служба, ФСБ и ОМОН. В компании тогда заявляли Би-би-си, что силовики подозревали сеть в обороте контрафакта и неуплате налогов. "Работа компании парализована полностью!" - говорилось в ответе компании на запрос Би-би-си.

В итоге, как рассказали в компании после обысков, силовики изъяли документацию на товар, но факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции не подтвердился.