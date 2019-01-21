В Керченском проливе загорелись два судна

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Два судна под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, на одном из них мог произойти взрыв. Оба судна находились на якорной стоянке в нейтральных водах. Спасатели подняли на борт тело погибшего моряка.

"Предположительно, произошел взрыв [на одном из судов]. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир", - сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

"Одно из судов - газовоз. Спасателями получена информация, что люди прыгают за борт", - сказал агентству представитель Росморречфлота.

По данным ведомства, на борту судна "Канди" находились 17 человек (граждане Турции и Индии), на втором судне "Маэстро" - 14 человек (тоже представители этих двух стран).

Спасатели подняли на борт тело погибшего моряка, еще троих спасли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот. "На борт подняты три живых моряка и еще тело одного", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник Интерфакса сообщил, что "самостоятельно в воду эвакуировался 31 член экипажа - 17 и 14, соответственно, с каждого из судов". "Все живы, находятся в воде", - говорил источник.

На одном из этих двух судов, предположительно, шла перевалка топлива и произошел хлопок со вспышкой, цитирует агентство представителя Росморречфлота: "Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе".

В морском спасательно-координационном центре Новороссийска ТАСС сказали, что к спасению членов команд горящих судов привлечено около 10 кораблей.

Media playback is unsupported on your device Как устроено судоходство в Керченском проливе

"Спасательная операция идет. Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка", - сказал собеседник агентства.

Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах, уточняет Интерфакс со ссылкой на Росморречфлот.