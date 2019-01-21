WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейковыми новостями

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Принадлежащий компании Facebook мессенджер WhatsApp установил лимит на пересылку сообщений для борьбы с распространением фейковых новостей. Теперь делиться одним сообщением можно максимум пять раз.

Ранее пересылать одно сообщение можно было до 20 раз. Новые ограничения также коснулись количества пользователей, с которыми можно делиться сообщением - ранее эта цифра превышала 5 тысяч пользователей, сейчас ее сократили до 1280.

Как сообщила вице-президент WhatsApp по вопросам стратегии и коммуникаций Виктория Гранд, это решение принято в рамках борьбы с распространением дезинформации и слухов.

Подобные ограничения были впервые введены на территории Индии в июле 2018 года, после того как распространение фейковых новостей привело к десяткам случаев линчевания местных жителей.

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Теперь в WhatsApp решили распространить эти правила на пользователей по всему миру. Общая аудитория мессенджера насчитывает около полутора миллиардов пользователей.

Группы в WhatsApp могут насчитывать до 256 пользователей.

Согласно новым правилам, один пользователь может поделиться одним сообщением с 1280 другими пользователями (ранее этот лимит составлял 5120 юзеров) не более пяти раз.

Вместе с тем, ничто не мешает тому пользователю, который получил сообщение, поделиться им еще пять раз.

Решение принято на фоне нарастающей критики по поводу того, что в соцсетях распостраняется все больше недостоверной информации и слухов, и руководство этих платформ зачастую борется с этим неэффективно.

На прошлой неделе соцсеть Facebook сообщила об удалении нескольких сотен аккаунтов и страниц, заподозренных во "вводящем в заблуждение поведении". Эти страницы могли быть связаны с Россией.

Кроме того, в нескольких странах ведутся расследования того, как данные пользователей Facebook оказались в руках сотрудников Cambridge Analytica - консалтинговой компании, работавшей по контракту с штаб-квартирой избирательной кампании Дональда Трампа в 2016 году.