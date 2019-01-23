Шотландский "мини-Стоунхендж" оказался творением местного фермера

  • 23 января 2019
Алфордский каменный круг Правообладатель иллюстрации Aberdeenshire Council
Image caption Алфордский круг заметно меньше, чем другие аналогичные конструкции, он построен из камней меньшего размера

Месяц назад неподалеку от городка Алфорд на северо-востоке Шотландии археологи обнаружили неизвестный им ранее каменный круг.

Каменные круги с одним лежачим камнем, которые встречаются только в Шотландии и Ирландии, в целом довольно хорошо изучены археологами.

Однако именно этот вызвал особый интерес. Во-первых, потому, что так долго ускользал от внимания ученых, а во-вторых, из-за своей уникальной конструкции.

Алфордский круг заметно меньше, чем другие аналогичные конструкции, он построен из камней меньшего размера, отсутствуют типичная пирамида из мелких камней в центре и своеобразный бордюр по периметру.

Правда, двух абсолютно одинаковых кругов не существует. Археологи пришли в возбуждение, предварительно определили возраст круга в 3500-4500 лет и с энтузиазмом приступили к его изучению.

Интерес ученых подогревало и то, что, в отличие от своих собратьев, Алфордский круг исключительно хорошо сохранился.

Местные чиновники тоже с удовольствием констатировали, что графству Абердиншир, в котором расположена находка, есть что предложить мировой науке.

"Неудачный день на работе"

Однако в понедельник с археологами связался бывший владелец фермы, на земле которой расположился уникальный круг. Он признался, что просто в качестве развлечения построил его сам в 90-х годах прошлого века.

Правообладатель иллюстрации Aberdeenshire Council
Image caption Так выглядит настоящий "лежачий" каменный круг

Тут-то и стало понятно археологам, почему Алфордский круг так долго оставался вне поля их зрения.

Объявивший миру о находке археолог Нил Акерман философски подытожил историю своего открытия.

Даже если у вас неудачный день на работе, не расстраивайтесь: по крайней мере, вы не сообщали прессе об открытии нового доисторического каменного круга, которому, как теперь выяснилось, около 20 лет, написал он в "Твиттере".

В качестве оправдания археолог пояснил, что современная наука может достаточно точно определить возраст камней круга, но не время их установки.

Впрочем, считает Акерман, в этой истории есть и положительный момент. Строитель Алфордского круга оказался дотошным человеком и очень точно воспроизвел особенности настоящих каменных монументов.

А это, по мнению незадачливого ученого, означает, что интерес к археологии и знание местных особенностей в Абердиншире - на высоком уровне.

Хоть какое-то утешение.

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