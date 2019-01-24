Дума все же одобрила наказание за неуважение к власти. Как так получилось?

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После жесткой критики в адрес законопроектов, которые вводят ответственность за фейковые новости и публикации в интернете, выражающие явное неуважение к власти, Госдума все-таки одобрила их в первом чтении. Депутаты обещали уточнить формулировки ко второму чтению.

Собеседники Би-би-си говорят, что в Кремле и правительстве оба законопроекта полностью поддерживают. Этим они объясняют, почему законопроекты сначала вызвали критику даже среди чиновников, а потом получили одобрение.

Против фейков и неуважения

В середине декабря в Госдуму внесли два законопроекта. Первый вводит штрафы для СМИ за публикацию "недостоверной информации под видом достоверных сообщений" (фейковые новости). Второй - наказание вплоть до 15 суток ареста за распространение в интернете информации, "выражающей в неприличной форме явное неуважение" к обществу, государству, официальным символам и органам власти.

Законопроекты инициировал глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас и поддержали еще несколько сенаторов и депутатов. Авторы законопроектов предлагают блокировать интернет-ресурсы и с фейковыми новостями, и с неуважительными отзывами о власти во внесудебном порядке. Решение должно приниматься на уровне генпрокурора или его заместителей.

Эти предложения вызвали большой резонанс и подверглись критике, к которой присоединились и чиновники, но на прошлой неделе правительство России представило на законопроекты положительные отзывы.

Они должны обеспечить "безопасность и защиту прав личности и общества в информационной сфере", а также уберечь "общественные и государственные институты от неправомерных посягательств в информационной среде", говорится в отзывах за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Поддержав введение новых наказаний, в правительстве попросили уточнить некоторые формулировки.

Например, в законопроекте о фейковых новостях написано, что они должны быть запрещены, поскольку "создают угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка". Получается, в СМИ и интернете можно распространять недостоверную информацию под видом достоверной, если это не создает таких угроз, сделали замечание в правительстве.

Как критиковали законопроекты

Ранее чиновники резко критиковали инициативы сенатора Клишаса.

На первом заседании думского комитета по информации представитель министерства цифрового развития Екатерина Ларина заявила, что ее ведомство, а также министерство юстиции и Роскомнадзор не поддерживают законопроекты.

"Первый анализ, который был сделан, дал основание для большого количества замечаний, которые, по нашему мнению, не позволяют поддержать законопроекты в представленной редакции", - говорила Ларина.

В итоге никто из участников того заседания в Госдуме публично не поддержал законопроекты. Сенатор Клишас и депутат Дмитрий Вяткин, который стал соавтором законопроектов, ушли, не дождавшись окончания слушаний.

Заместитель министра связи Алексей Волин критиковал законопроекты еще жестче. "Одна из задач государственных органов - спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные", - говорил "Ведомостям" Волин.

Против поначалу выступила и генпрокуратура, но позже направила в парламент письмо, в котором поддержала концепцию законопроекта.

А в Кремле поддерживают

А после положительных отзывов правительства за принятие законопроектов в первом чтении высказался и профильный думский комитет по информационной политике. На следующий день его поддержал и комитет по законодательству и госстроительству.

Что же случилось?

Глава администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а также в руководстве правительства принятие обоих законопроектов полностью поддерживают, рассказали Би-би-си собеседник в администрации президента и собеседник, близкий к руководству правительства (оба попросили об анонимности, поскольку не уполномочены давать комментарии СМИ по этому вопросу).

"После того как министерство связи так ярко высказало критику, руководству министерства звонил лично премьер-министр Дмитрий Медведев, чтобы объяснить "политику партии" в отношении этих законопроектов", - знает один из собеседников Би-би-си.

В поддержку законопроекта о неуважении к государству, официальным символам и органам власти выступал и президент Владимир Путин.

"Что касается ответственности за поругание флага, других символов государства, практически во всех странах это есть. Нужно с уважением относиться к своей стране. И есть правила, которые нужно соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете", - говорил Путин на большой ежегодной пресс-конференции 20 декабря.

"Чем отличается поведение в интернете от того, что за границами интернета? Это тоже общество, тем более интернет проник во все сферы нашей жизни. Поэтому ничего здесь особенного я не вижу", - сказал тогда президент России, комментируя законопроект Клишаса.

Фактически речь в законопроекте идет о том, чтобы приравнять проявление публичного неуважения к власти и государству к мелкому хулиганству.