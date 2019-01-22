Юлию Тимошенко выдвинули в президенты. Как она изменилась - в фотографиях

Украинская партия "Батькивщина" выдвинула своего лидера, бывшего премьер-министра страны, депутата Верховной рады Украины Юлию Тимошенко кандидатом на выборах президента. Сейчас она, судя по опросам, самый популярный кандидат, но если состоится второй тур, ее победа не предопределена.

Съезд "Батькивщины" проходил во вторник во Дворце спорта в Киеве. В поддержку Тимошенко выступил первый президент Украины Леонид Кравчук и бывший глава неканонического киевского патриархата Филарет. Также на съезде показали видеообращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и бразильского писателя Паоло Коэльо.

"Я хочу вернуть Украине ее былое величие, силу, честь и правду. Я иду побеждать и верю в нашу победу", - заявила Тимошенко.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Кандидаты могут подавать документы на регистрацию до 3 февраля.

Это вторые президентские выборы после бегства предыдущего президента Виктора Януковича и аннексии Крыма. Действующий президент Петр Порошенко будет выдвигаться на второй срок.

В отличие от российских президентских выборов, кандидатам на Украине не надо собирать подписи избирателей - достаточно заплатить избирательный залог в размере 2,5 млн гривен.

ЦИК Украины уже зарегистрировал 12 кандидатов в президенты.

Исследования социологических служб показывают, что у Тимошенко больше всего шансов выйти во второй тур. Согласно опросу службы "Социс" от 8-18 декабря, что за нее готовы отдать голоса 14,4% определившихся с выбором, Порошенко может рассчитывать на 10,8% голосов.

Киевский международный институт социологии дает Тимошенко 11,5% голосов (если в бюллетене будет более 20 фамилий) и 12,6% голосов (если в бюллетене будет около десяти фамилий).

Однако в случае выхода во второй тур шансы Тимошенко не так однозначны. За нее готовы проголосовать больше, чем за Порошенко, и больше, чем в Юрия Бойко (вероятный кандидат от нынешней оппозиции). Но меньше, чем за комика Владимира Зеленского и бывшего министра обороны Анатолия Гриценко (декабрьский опрос фонда "Демократическая инициатива" и Центра Разумкова).

Тимошенко в украинской политике с 1997 года, когда она впервые стала депутатом Верховной рады Украины.

Дважды была премьер-министром Украины, три раза выдвигалась на президентских выборах. В 2004 году вместе с Виктором Ющенко была организатором и лидером "оранжевой революции".

В октябре 2011 года, во время президентства Януковича, была осуждена на семь лет лишения свободы по делу о превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. В 2014 году, после смены власти на Украине, была освобождена из заключения.

На президентские выборы 2019 года Тимошенко идет с программой "Новый курс Украины", призывая к созданию нового общественного договора, нового экономического курса, новой стратегии мира.

Тимошенко уже много лет придерживается запоминающегося образа: толстая коса поверх гладко зачесанных волос.

Впервые она примерила эту прическу в 2001 году, после этого несколько раз пробовала и другие стили, но в итоге именно эта коса стала частью ее политического имиджа. В 2005 году она появилась на обложке украинского Elle.

Несколько раз она появлялась на публике с другой прической и даже с распущенными волосами - каждый раз это вызывало бурное обсуждение. В 2007 году она распустила волосы в день, когда блок Тимошенко инициировал начало роспуска Верховной рады Украины.

Во время заключения в 2011 году Тимошенко поменяла имидж. Светлые костюмы сменила серая водолазка, коса была перекинута через плечо, а волосы удерживал тонкий обод.

В 2014 году Тимошенко выходит из тюремной больницы, где она проходила лечение последние два года, и сразу же отправляется на Майдан. На митинге она выступает из инвалидного кресла - снова с косой.

Следующие два года Тимошенко вновь экспериментировала с образами. Теперь это прямые светлые волосы, очки в яркой оправе.

На выборы президента 2019 года Тимошенко, вероятно, впервые пойдет без косы. На съезде "Батькивщины" она выступала с гладко зачесанными волосами, низким пучком и в очках в роговой оправе.

С места событий: как выдвигали Тимошенко

Святослав Хоменко, Киев:

"Выдвижение Тимошенко в президенты проходило в обстановке почти голливудской картинки: несколько тысяч делегатов, сине-желтое оформление, команда девушек с флагами и хвалебные речи в адрес "нашей Юли".

Кульминацией стало появление на сцене самой Юли. Без косы, от которой Тимошенко в последнее время отказалась, и в темно-красном костюме.

"Я ваша, а вы мои. Мы - единое целое", - говорила она своим сторонникам, некоторые из которых не могли сдержать слез.

Во время ее двухчасового спича на сцену поднялись два десятка людей в камуфляже - защитников донецкого аэропорта, которых на Украине часто называют "киборгами".

Один из них назвал Тимошенко "единственным политическим киборгом Украины", а другой - прочитал стихотворение о "мокшанской орде", против которой предстоит воевать главнокомандующей Юлии.

Потом люди в форме ушли, а Тимошенко продолжила под одобрительные возгласы зала обрисовывать контуры своего будущего президентства.

Тимошенко предлагала принять новую конституцию, уменьшить количество депутатов и отменить их неприкосновенность, о необходимости бороться с коррупцией и о вступлении Украины в НАТО.

Она также пообещала за пять лет поднять зарплаты и пенсии в три с половиной раза, сравняв их с польскими, и тем самым вернув в страну тысячи выехавших из Украины гастарбайтеров. И, наконец, уйти с поста президента, если не покажет зримых результатов за первые сто дней своего срока.

А когда речь Тимошенко плавно перетекла в единогласное голосование за ее выдвижение в президенты, зал разразился скандированием "Юля! Юля!", а на сцену хлынули десятки делегатов, желающих сделать селфи с их лидером.

Телегеничное выдвижение в президенты - это лишь начало большого пути для Юлии Тимошенко, являющейся сейчас лидером предвыборных рейтингов. Ее выход во второй тур президентских выборов почти предопределен. Но в финале ее соперником будет не только и не столько другой участник второго тура, сколько ее внушительный антирейтинг, наработанный за двадцать лет в украинской политике.

Начался третий поход Юлии Тимошенко в президенты: в 2010-м и 2014-м году она приходила к финишу второй, уступаю Виктору Януковичу и Петру Порошенко. Но, наверно, именно сейчас она ближе всего, чтобы таки стать первой в истории женщиной-президентом Украины.

Использованы фотографии Getty Images, УНИАН

.