Петр Порошенко выдвинулся в президенты Украины. Как он менялся - в фотографиях
Петр Порошенко объявил, что баллотируется на второй президентский срок. Неделю назад в президенты Украины выдвинулась лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Судя по опросам, в гонке пока лидирует она.
О выдвижении на выборы Порошенко объявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который прошел в Киеве. Его название отсылает к событиям столетней давности, когда несколько десятков слабо вооруженных студентов ценой собственных жизней сумели остановить наступление на Киев большевицких войск под командованием Михаила Муравьева.
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Форум открылся под партизанскую песню "Украинской повстанческой армии" (УПА, организация запрещена в России), а на экране появились кадры с Донбасса.
На форум прибыло много высокопоставленных гостей, в частности, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский Епифаний, экс-президент Виктор Ющенко и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. В зале сидели ветераны войны в Донбассе. Сам Порошенко сидел между генпрокурором Юрием Луценко и польским депутатом Европарламента Павлом Ковалем.
Порошенко выступал на форуме первым. Пока он шел к сцене, на экране появилась фотография Порошенко и Путина с надписью "либо Порошенко, либо Путин". "Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины", - заявил он.
Про отношения с Россией Порошенко сказал, что рассчитывает на "холодный, но мир", поскольку люди "устали от войны". "Тема войны и мира - одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего", - добавил он.
Действующий президент Украины пойдет на выборы, намеченные на 31 марта, как самовыдвиженец. По данным соцопросов, самый популярный среди украинских избирателей кандидат - глава оппозиционной партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко. В то же время, по мнению экспертов, результат гонки определится только во втором туре, который состоится 21 апреля.
Вторые выборы
Для Порошенко президентская кампания-2019 станет второй в его карьере. Первая завершилась для него победой во внеочередных выборах в мае 2014 года, объявленных после бегства из страны президента Виктора Януковича. Еще за несколько недель до назначения выборов Порошенко не относили к фаворитам гонки - самым рейтинговым оппозиционным политиком Украины был нынешний мэр Киева Виталий Кличко.
Однако политический альянс между Кличко и Порошенко, а также эффективно проведенная избирательная кампания обеспечили последнему - на тот момент крупному бизнесмену и депутату Верховной Рады - победу в первом туре выборов.
Тимошенко, Зеленский, Порошенко
На этот раз победа кого-либо из кандидатов в президенты (по состоянию на 29 января ЦИК зарегистрировал 22 претендентов на пост главы государства, и их выдвижение продолжится до конца недели) в первом туре выборов выглядит крайне маловероятной.
Соцопросы, проводившиеся на протяжении последних месяцев, называют безоговорочным лидером первого тура лидера оппозиционной партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Однако, судя по их данным, ее результат в первом туре может составить около 16-21% голосов избирателей.
Наиболее вероятными соперниками Тимошенко во втором туре выборов социологи называют комика Владимира Зеленского, заявившего о намерении баллотироваться в новогоднюю ночь, и действующего главу государства Петра Порошенко.
"Армия, вера, язык"
Несмотря на то, что до сегодняшнего дня Порошенко избегал ответа на вопрос о своем участии в выборах-2019, почти никто не сомневался в том, что действующий президент будет баллотироваться.
Более того, наружная реклама на улицах украинских городов, подписанная его фамилией, позволяла прогнозировать основные мотивы его еще не начавшейся кампании.
Три слова - "Армия, язык, вера" - это один из самых популярных лозунгов, и он в полной мере отражает темы, которые часто относит к числу своих достижений действующий президент Украины.
Порошенко утверждает, что за время его президентства мощь украинских вооруженных сил многократно возросла, и украинская армия входит в число сильнейших на европейском континенте. Он напоминает, что поддержал введение языковых квот, усиливших позиции украинского языка в СМИ и в образовательной сфере. Кроме того, к числу своих заслуг Порошенко относит создание на Украине независимой от РПЦ Православной церкви Украины и признание ее Вселенским патриархатом Константинополя.
Другими слоганами, которые активно использовал в наружной рекламе Порошенко, стали "Прочь от Москвы!" и "Мы идем своим путем!"
Депутат, министр, президент
Крупный бизнесмен Петр Порошенко пришел в украинскую политику в 1998 году, когда впервые избрался в Верховную Раду.
Он был одним из ближайших соратников Виктора Ющенко, активным участником "Оранжевой революции", после которой получил кресло секретаря Совбеза Украины. В 2007-2009 годах возглавлял совет Национального банка Украины, в 2009-2010 - министр иностранных дел Украины.
Во время президентства Виктора Януковича менее года руководил министерством экономики и торговли. Был участником Евромайдана, 28 февраля 2014 года ездил в Крым для попытки урегулирования кризиса на полуострове.
На досрочных президентских выборах в мае 2014 года победил в первом туре, используя лозунг "Жить по-новому".
Использованы фотографии Getty Images, УНИАН, Укринформ
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