Петр Порошенко выдвинулся в президенты Украины. Как он менялся - в фотографиях

Петр Порошенко объявил, что баллотируется на второй президентский срок. Неделю назад в президенты Украины выдвинулась лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Судя по опросам, в гонке пока лидирует она.

О выдвижении на выборы Порошенко объявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который прошел в Киеве. Его название отсылает к событиям столетней давности, когда несколько десятков слабо вооруженных студентов ценой собственных жизней сумели остановить наступление на Киев большевицких войск под командованием Михаила Муравьева.

Форум открылся под партизанскую песню "Украинской повстанческой армии" (УПА, организация запрещена в России), а на экране появились кадры с Донбасса.

На форум прибыло много высокопоставленных гостей, в частности, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский Епифаний, экс-президент Виктор Ющенко и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. В зале сидели ветераны войны в Донбассе. Сам Порошенко сидел между генпрокурором Юрием Луценко и польским депутатом Европарламента Павлом Ковалем.

Порошенко выступал на форуме первым. Пока он шел к сцене, на экране появилась фотография Порошенко и Путина с надписью "либо Порошенко, либо Путин". "Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины", - заявил он.

Про отношения с Россией Порошенко сказал, что рассчитывает на "холодный, но мир", поскольку люди "устали от войны". "Тема войны и мира - одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего", - добавил он.

Действующий президент Украины пойдет на выборы, намеченные на 31 марта, как самовыдвиженец. По данным соцопросов, самый популярный среди украинских избирателей кандидат - глава оппозиционной партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко. В то же время, по мнению экспертов, результат гонки определится только во втором туре, который состоится 21 апреля.

Вторые выборы

Для Порошенко президентская кампания-2019 станет второй в его карьере. Первая завершилась для него победой во внеочередных выборах в мае 2014 года, объявленных после бегства из страны президента Виктора Януковича. Еще за несколько недель до назначения выборов Порошенко не относили к фаворитам гонки - самым рейтинговым оппозиционным политиком Украины был нынешний мэр Киева Виталий Кличко.

Однако политический альянс между Кличко и Порошенко, а также эффективно проведенная избирательная кампания обеспечили последнему - на тот момент крупному бизнесмену и депутату Верховной Рады - победу в первом туре выборов.

Тимошенко, Зеленский, Порошенко

На этот раз победа кого-либо из кандидатов в президенты (по состоянию на 29 января ЦИК зарегистрировал 22 претендентов на пост главы государства, и их выдвижение продолжится до конца недели) в первом туре выборов выглядит крайне маловероятной.

Соцопросы, проводившиеся на протяжении последних месяцев, называют безоговорочным лидером первого тура лидера оппозиционной партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Однако, судя по их данным, ее результат в первом туре может составить около 16-21% голосов избирателей.

Наиболее вероятными соперниками Тимошенко во втором туре выборов социологи называют комика Владимира Зеленского, заявившего о намерении баллотироваться в новогоднюю ночь, и действующего главу государства Петра Порошенко.

"Армия, вера, язык"

Несмотря на то, что до сегодняшнего дня Порошенко избегал ответа на вопрос о своем участии в выборах-2019, почти никто не сомневался в том, что действующий президент будет баллотироваться.

Более того, наружная реклама на улицах украинских городов, подписанная его фамилией, позволяла прогнозировать основные мотивы его еще не начавшейся кампании.

Три слова - "Армия, язык, вера" - это один из самых популярных лозунгов, и он в полной мере отражает темы, которые часто относит к числу своих достижений действующий президент Украины.

Порошенко утверждает, что за время его президентства мощь украинских вооруженных сил многократно возросла, и украинская армия входит в число сильнейших на европейском континенте. Он напоминает, что поддержал введение языковых квот, усиливших позиции украинского языка в СМИ и в образовательной сфере. Кроме того, к числу своих заслуг Порошенко относит создание на Украине независимой от РПЦ Православной церкви Украины и признание ее Вселенским патриархатом Константинополя.

Другими слоганами, которые активно использовал в наружной рекламе Порошенко, стали "Прочь от Москвы!" и "Мы идем своим путем!"

Депутат, министр, президент

Крупный бизнесмен Петр Порошенко пришел в украинскую политику в 1998 году, когда впервые избрался в Верховную Раду.

Он был одним из ближайших соратников Виктора Ющенко, активным участником "Оранжевой революции", после которой получил кресло секретаря Совбеза Украины. В 2007-2009 годах возглавлял совет Национального банка Украины, в 2009-2010 - министр иностранных дел Украины.

Во время президентства Виктора Януковича менее года руководил министерством экономики и торговли. Был участником Евромайдана, 28 февраля 2014 года ездил в Крым для попытки урегулирования кризиса на полуострове.

На досрочных президентских выборах в мае 2014 года победил в первом туре, используя лозунг "Жить по-новому".

Использованы фотографии Getty Images, УНИАН, Укринформ

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