В Лондоне арестовали воришку, похожего на Росса из сериала "Друзья"
Британская полиция арестовала мужчину, похожего на актера Дэвида Швиммера - Росса из сериала "Друзья". О воришке стало известно благодаря записям с камер наблюдения из магазина в Блэкпуле, на которых он держит в руках ящик пива.
Полиция нашла 36-летнего Абдулу Хуссейни в Лондоне. Его объявили в розыск после того, как он не явился на судебное заседание по предъявленным ему обвинениям в краже и мошенничестве.
Все началось с того, что полиция города Блэкпул на свой странице в "Фейсбуке" выложила записи с камер наблюдения, на которых был запечатлен подозреваемый в воровстве.
История, вылившаяся в обмен шутками и перепостами в соцсетях, началась с реальной кражи куртки, кошелька и мобильного телефона в одном из ресторанов Блэкпула 20 сентября 2018 года. Хуссейни попал в поле зерения камер видеонаблюдения, когда он покупал пиво.
Подписчики полицейской страницы сразу обратили внимание на то, что преступник с ящиком пива подозрительно похож на персонажа сериала "Друзья" Росса Геллера, которого исполнил Швиммер.
Когда видео стало вирусным, сам актер опубликовал на той же странице блэкпульских полицейских собственное видео в ответ на многочисленные шутки в соцсетях.
На видео Швиммер, сжимающий упаковку пива, украдкой поглядывает на камеры, бродя по магазину. В сопровождающем ролик сообщении актер клянется, что это был не он, так как в это время находился в Нью-Йорке.
Также он пожелал полицейским удачи в расследовании и поимке настоящего преступника.
Впрочем, ранее и сама полиция Блэкпула подтвердила, что Швиммера в момент совершения преступления в Британии не было.
В итоге полиция выяснила, что подозреваемый - Абдула Хуссейни. 18 декабря должен был состояться суд, на который он не явился, и полиция вновь начала искать "двойника Росса".
В итоге на дно он залег совсем ненадолго, и его арестовали в лондонском районе Уимблдон.