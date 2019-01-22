42 легкоатлета из России допущены к участию в турнирах 2019 года под нейтральным флагом

Правообладатель иллюстрации Yegor Aleyev/TASS Image caption Прыгунья в высоту Мария Ласицкене - среди тех, кому разрешили участвовать в соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила 42 российским легкоатлетам участвовать в международных турнирах под нейтральным флагом, при этом Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему дисквалифицирована, говорится в пресс-релизе IAAF.

Соответствующее решение приняла комиссия по допинг-контролю ассоциации, пришедшая к выводу, что 42 российских спортсмена выполнили все установленные требования и могут участвовать в соревнованиях 2019 года.

Рассмотрение заявок от российских спортсменов, желающих выступать под нейтральным флагом, началось в декабре 2018 года. В итоге были одобрены заявки 42 атлетов.

Среди тех, кому разрешили участвовать в турнирах этого года - двукратная чемпионка мира, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира барьерист Сергей Шубенков, толкатель ядра Максим Афонин, бегун Ринас Ахмадеев, прыгунья в высоту Мария Кочанова.

В 2018 году 73 российских атлета получили разрешение выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, сообщает РИА Новости.

Президент IAAF Себастьян Коу сказал: "В 2015 году совет IAAF приостановил членство ВФЛА. Тогда было инициировано два процесса. Первый заключался в том, что ВФЛА была предоставлена возможность вернуть свое членство. Для этого необходимо было предпринять несколько действий и шагов. …Второй заключался в том, что был создан процесс предоставления разрешения атлетам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, позволивший отделять "чистых" спортсменов от запятнавшей себя системы".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Международную ассоциацию легкоатлетических федераций возглавляет Себастьян Коу

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии ВАДА, выявившей в России поддерживаемую на государственном уровне систему применения и сокрытия допинга. Это привело к тому, что российские легкоатлеты не смогли выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Уже четвертый год российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе и только после получения разрешения от IAAF. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский говорил, что в сложившихся условиях тяжело поддерживать должный уровень спортсменов.

"Действительно, срок очень долгий, и очень тяжело удержать спортсменов от того, чтобы они не закончили тренировочный процесс и выступления, - рассказывал он в ноябре. - Все мы надеемся, что примем участие в Олимпийских играх 2020 года. Я не хочу даже думать об обратном".

Вопросом восстановления ВФЛА занимается сформированная IAAF рабочая группа во главе с Руне Андерсеном. Совместно с российской стороной группа реализует пункты дорожной карты по восстановлению организации.