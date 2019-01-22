Настю Рыбку и ее секс-тренера Алекса Лесли отпустили из полиции

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Нагатинский суд Москвы не стал рассматривать вопрос об аресте "секс-тренера" Александра Кириллова (Алекс Лесли) и его последовательницы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), депортированных на прошлой неделе из Таиланда.

Оба они освобождены под обязательство о явке к следователю, сообщила Би-би-си адвокат Светлана Сидоркина. Обвинение им предъявлено не было.

Вашукевич и Кириллов подозреваются по статье "Вовлечение в занятие проституцией". Они были задержаны по прилете в Москву в аэропорту Шереметьево.

В субботу суд уже пытался избрать меру пресечения для Лесли и Рыбки: тогда судья перенесла заседание на 72 часа, чтобы собрать все необходимые документы о подозреваемых.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в курсе ситуации с Рыбкой и поручил заняться ее освобождением, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

"В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси", - сказала она "Комсомольской правде в Беларуси".

Что рассказала жена Лесли

Жена Кириллова Кристина Шереметьева сообщила Би-би-си, что тот страдает мерцательной аритмией и тромбозом глубоких вен, а за 11 месяцев в тайской тюрьме его состояние ухудшилось.

"Ему требуется лечение, и желательно - в стационаре, - рассказала Шереметьева Би-би-си. - Или, по крайней мере, поместить его под домашний арест, чтобы к нему ходил врач. Конечно же, условия в российском изоляторе лучше, чем в тайском: там они спали на бетонном полу и не ели, грубо говоря, вообще ничего. Но здесь он тоже находится не дома и не в больнице".

Пока Кириллов находился в тюрьме, заболел его отец - Сергей Кириллов. Тогда ученики и друзья секс-тренера собрали денег на операцию.

"Мы оказались в сложной ситуации, когда нужно было выложить большую сумму денег, не только на операцию, и на адвоката тоже, - сказала Кристина. - Мы за то время, что были в Таиланде, потратили миллионы. И сейчас, видимо, тоже надо будет потратить".

Вопрос о том, откуда у мастера сексуального раскрепощения жена, Шереметьева ответила со смехом: "А почему у Алекса Лесли не может быть жены? Мастер может все - это правило "темы". У нас действительно свободные взгляды на многие вещи, нельзя наши отношения назвать традиционными. У нас отношения не только дружеские и жизненно-партнерские, нас много что связывает".

"Мы познакомились с ним на тренинге, наши отношения закрутились, после тренинга он похитил меня в Таиланд, как ни странно. Это было в 2016 году. Мы дружим, живем вместе, целуемся, обнимаемся", - добавила она.

Шереметьева сейчас работает коучем в проекте Лесли. По первому образованию она юрист, и в Таиланде она и занималась делом Кириллова как один из его адвокатов. Она провела там десять месяцев.

Алекс Лесли - не только секс-тренер, но и ученый, уверяет его жена: "Математики, кем изначально является Алекс - очень эксцентричные люди. Я бы назвала его эксцентричным математиком. Это немного другие люди. Он эпатажный, эксцентричный, спортсмен, кайтом занимается. А пишут о том, что он любит оргии. Я тоже их люблю, и что?"

Откуда взялось уголовное дело в России?

Секс-тренер Алекс Лесли и девять его последователей, включая Настю Рыбку, провели 11 месяцев в тайской тюрьме. Их задержали в конце февраля в одной из гостиниц Паттайи, где Кириллов вел выездной тренинг. Сначала их обвинили в работе без разрешения на территории страны, затем появились более серьезные обвинения - в создании тайного общества и организации проституции. В январе суд назначил им условный срок, после чего всех осужденных депортировали в Россию.

Вашукевич, Кириллова и двух их последователей - Андрея Жешку и Марию Жаркову - задержали 17 января в аэропорту, как только они прилетели из Таиланда. Настя Рыбка находилась в транзитной зоне и должна была пересесть на рейс до Минска, но неожиданно оказалась на территории России. В сети вскоре появилось видео, как несколько мужчин в штатском выводят ее под руки из транзитной зоны.

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Адвокат девушки Дмитрий Зацаринский назвал незаконным ее задержание. "Она насильно перемещена из транзитной зоны на территорию РФ, ее взяли и затащили, что подтверждается видео и показаниями свидетелей", - заявил адвокат, добавив, что видит в этом превышение должностных полномочий.

На прошлом суде выяснилось, что уголовное дело завели еще в сентябре 2018 года, когда Кириллов с последователями находились в тайской тюрьме и было неизвестно, когда по их делу состоится суд в Таиланде.

В чем их подозревают?

Уголовное дело возбуждено по статье 240 пункт 2 - "вовлечение в занятие проституцией". Перед заседанием Вашукевич перед телекамерами подтвердила, что заявление на них написала ее же подруга, Саша Травка. По рассказам общих знакомых, Травку - ее настоящее имя Александра Давыдова - привела в тусовку Алекса Лесли сама Рыбка.

В 2017 году они вместе участвовали в акциях, которые придумывала тусовка Алекса Лесли. Так, Рыбка и Травка вместе занимались сексом на набережной в центре Москвы, за что получили семь суток ареста. Травка участвовала и в пикете в защиту Харви Вайнштейна: тогда несколько девушек из "гарема" Лесли вышли голыми пикетировать американское посольство, прикрываясь лишь плакатами "Руки прочь от Харви".

По словам одного из друзей Алекса Лесли, Григория Когана, вскоре после этого Сашу Травку выгнали из тусовки - "темы", как говорят они сами, - когда поймали за употреблением наркотиков. Алекс Лесли пропагандирует здоровый образ жизни, он жестко осуждает даже курение среди своих последователей. Впрочем, по словам Когана, еще летом Давыдова сочувствовала заключенным в Таиланде и даже передавала деньги на помощь им.

Заявлений в деле два - второе написала девушка по фамилии Насыр. Участники "темы" Лесли помнят светловолосую Анну Насыр, подругу Саши Травки. По словам Когана, она не проходила всех тренингов (именно так люди попадают в "тему"), а только изредка появлялась в общей компании в 2017 году.

Би-би-си связалась с Александрой Давыдовой и Анной Насыр, но пока ответа не получила.

При чем здесь Дерипаска?

Из тайского заключения Лесли написал письмо в американское консульство, прося о защите и обещая передать записи, сделанные Настей Рыбкой за время общения с Дерипаской - намекая, что на них можно было найти информацию о вмешательстве России в выборы в США.

Однако теперь они стали говорить совсем другое. В суде Рыбка обратилась к Дерипаске: "Олег Владимирович, я прошу прощения. Я - это орудие, люди воспользовались мной. Я не буду никаким образом больше компрометировать Дерипаску", - сказала она. А Алекс Лесли заявил журналистам, что тайское дело против него сфабриковали Навальный и американцы.

"Понимаю, почему они это делают: боятся, что их сейчас просто повесят в камерах", - прокомментировал в своем блоге сам Навальный. 21 января политик выпустил расследование, указывающее на то, что Олег Дерипаска имеет отношение к тайским злоключениям секс-тренеров. Он обнаружил записи прослушек телефонных разговоров Дерипаски и связанных с ним людей. На одной записи человек, похожий на члена совета директоров связанной с Дерипаской группы "Базовый элемент" Георгия Оганова говорит, что он заинтересован в том, чтобы группа секс-тренеров получила в Таиланде именно тюремные сроки, а не штраф.

В Усть-Лабинском суде Краснодарского края (это родной город Олега Дерипаски) Дерипаска подал и уже в январе выиграл иск о блокировке информации.

Би-би-си запросили комментарии у фигурантов расследования.

Кто такие Настя Рыбка и Алекс Лесли

Широкую известность Рыбка и Лесли приобрели после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о возможном отдыхе бывшего вице-премьера Сергея Приходько и бизнесмена Олега Дерипаски с девушками на яхте у берегов Норвегии.

В основу расследования легли публикации Насти Рыбки в "Инстаграме" (в частности, аудиозаписи и фотографии, на которых был запечатлен человек, похожий на Дерипаску), а также отрывки из ее книги "Дневник по соблазнению миллиардера". Лесли - учитель Рыбки, и, согласно книге, она подробно рассказывала ему обо всем, что происходит на яхте с олигархом, а Лесли давал ей советы по соблазнению.

Расследование ФБК вышло 8 февраля, а уже 10-го Дерипаска подал на Вашукевич и Кириллова в суд, обвинив их в сборе и распространении информации о его частной жизни без его согласия.