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Азербайджанская прокуратура прекратила новое дело в отношении известного в стране блогера Мехмана Гусейнова. Оно было заведено незадолго до того, как Гусейнов должен был выйти на свободу.

В знак протеста против новых обвинений Гусейнов объявил голодовку, к которой вскоре присоединились многие политические активисты. На протяжении месяца голодовка блогера была одной из самых обсуждаемых тем в азербайджанских соцсетях.

Как сообщили Би-би-си в прокуратуре, следственные органы приняли во внимание отсутствие административных нарушений у Гусейнова во время заключения, малую категорию тяжести его преступлений и необходимость заботы о пожилом отце.

В ведомстве отметили, что не считают блогера опасным для общества.

Мир защищает блогера

В 2017 году Мехман Гусейнов был осужден за клевету на полицию и приговорен к двум годам лишения свободы. В конце прошлого года, да два месяца до окончания срока, ему выдвинули новые обвинения в избиении сотрудника колонии и хранении при себе денег.

Считая обвинения сфабрикованными, он объявил сухую голодовку, однако из-за ухудшения здоровья вскоре стал пить молочные продукты.

В его поддержку выступили десятки активистов и общественных деятелей Азербайджана.

Некоторые объявили голодовку с требованием освобождения блогера, такие как известная журналистка Хадиджа Исмаилова, политик Тофиг Ягублу, отец политзаключенного Руслана Насирли Шамиль Насирли, Натиг Исрафилли. другие. Некоторые уже прекратили голодовку.

Правозащитные организации "Репортеры без границ" и PEN America, а также американский сенатор Марко Рубио, назвали обвинения против блогера необоснованными и потребовали освободить Гусейнова.

На прошлой неделе оппозиция провела митинг в защиту Гусейнова и других политзаключенных Азербайджана, которых, по данным местных правозащитников, больше 100 человек.

В чем обвиняли Мехмана Гусейнова

Image caption У говорившего о коррупции блогера 340 тысяч подписчиков

Дело блогера широко освещалось в независимых азербайджанских и многих западных СМИ. В прокуратуре заявили, что журналисты пытаются "создать искусственный ажиотаж вокруг Мехмана Гусейнова ради собственных интересов и политических мотивов".

Гусейнов известен в Азербайджане, прежде всего, своими роликами о коррупции во власти. Они публиковались на странице в "Фейсбуке" под названием Sancaq ("Булавка"), сейчас у нее около 340 тыс. подписчиков.

До этого он работал в местной правозащитной организации Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР), которую возглавлял его старший брат Эмин, позднее эмигрировавший из Азербайджана. Летом 2014 года после полицейского обыска офис ИСБР был закрыт.

В клевете на полицию Мехмана обвинили после того, как он рассказал о жестоком обращении с ним во время задержания. В январе 2017 года его остановили на улице якобы за нарушение общественного порядка, позднее к этому добавилось обвинение в неподчинении полиции. По его словам, полицейские заклеили ему рот скотчем, надели на голову мешок, а затем били и пытали электрошокером.

Обращение к президенту Алиеву

На прошлой неделе, как сообщили в пенитенциарной службе, Гусейнов направил обращение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой рассмотреть и обеспечить принятие справедливого решения по его делу. Президент, по словам представителей службы, "немедленно отреагировал на обращение".

Отец блогера, а также его адвокаты, не смогли подтвердить Би-би-си, действительно ли Гусейнов писал письмо президенту. Адвокат Шахла Гумбатова виделась с заключенным на прошлой неделе, однако тот, по ее словам, ничего не говорил о намерении написать обращение к Алиеву. По словам отца Мехмана Рафика, он тоже от сына о письме не слышал.

Если бы Мехман что-то хотел заявить, он бы позвонил мне. Но вот уже 10 дней мне не дают общаться с братом Эмин Гусейнов, брат блогера Мехмана Гусейнова

Несмотря на заявления пенитенциарной службы о том, что Мехман Гусейнов прекратил голодовку, его брат Эмин Гусейнов (находящийся в эмиграции) сообщил Би-би-си, что голодовка его брата продолжается.

"В последние недели от имени моего брата публикуются заявления. Если бы Мехман что-то хотел заявить, он бы позвонил мне. Но вот уже 10 дней мне не дают общаться с братом. Что-то там происходит, но ни я, ни другие члены семьи не можем поговорить с ним по телефону, - говорит он, - Ранее он мне говорил: пока я тебе не позвоню и не скажу, что прекращаю голодовку, ни в какие сообщения от моего имени не верь".

Ранее он и адвокат Шахла Гумбатова сообщали, что после резкого ухудшения здоровья Мехман начал принимать молоко и молочные продукты.

Защита Гусейнова обратилась в суд с просьбой о его досрочном освобождении. Двухлетний срок, который отбывает блогер, истекает 2 марта.