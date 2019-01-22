Три активиста "Артподготовки" получили сроки по делу о подготовке терактов

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Сергей Озеров и Олег Иванов во время оглашения приговора

Московский окружной военный суд признал активистов запрещенного в России движения "Артподготовка" Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова виновными в подготовке теракта. Дмитриев и Озеров получили по восемь лет колонии строгого режима, Иванов - семь лет.

Прокуратура просила суд приговорить всех троих к девяти годам колонии. На прошлой неделе с них были сняты обвинения в участии в террористическом сообществе - прокурор пришел к выводу, что они "не имели устойчивых контактов и связей".

Кто такие Дмитриев, Иванов и Озеров

Трое активистов были задержаны в Подмосквье 1 ноября 2017 года. Это произошло за несколько дней до даты, на которую лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев назначил "революцию" в России - 5 ноября.

По версии следствия, 5 ноября Дмитриев, Иванов и Озеров собирались совершить поджоги зданий органов власти. Сами активисты заявляли, что стали жертвами провокации. Издание "ОВД-Инфо" в ноябре опубликовало письмо Дмитриева, в котором тот писал, что при задержании их пытали электричеством.

По его словам, в съемной квартире помимо троих активистов находился и четвертый - Вадим Майоров. Он фигурантом уголовного дела не стал. По мнению активистов, он был внештатным сотрудником правоохранительных органов.

Экстремизм и революция

Движение "Артподготовка" в России признано экстремистским. ФСБ неоднократно заявляла, что "Артподготовка" создана для дестабилизации ситуации в стране и "организации в России революции".

В отношении лидера движения Вячеслава Мальцева возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Он покинул Россию летом 2017 года, а в ноябре 2018 года сообщил, что получил политическое убежище во Франции.

Мальцев долгое время вел видеоблог, в котором и анонсировал ноябрьскую "революцию" 2017 года. Широкую популярность приобрела его фраза "Не ждем, а готовимся" (к революции).

В итоге 5 ноября 2017 года прошла организованная движением масштабная протестная акция. Было задержано около 450 человек по всей России. За несколько дней до начала акции в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове и Томске задерживали активистов движения.

В полиции тогда заявляли, что у задержанных при досмотре нашли травматическое и холодное оружие. Серьезность заведенных дел против сторонников Мальцева колебалась от обвинений в публичной матерщине до подготовки взрыва ЛЭП.