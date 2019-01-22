Пассажир рейса Сургут - Москва попытался угнать самолет в Афганистан

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Пассажир рейса "Аэрофлота", выполнявшего полет из Сургута в Москву, потребовал направить самолет в Афганистан. В итоге лайнер приземлился в Ханты-Мансийске. Подозреваемый задержан, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

По предварительным данным, оружия у задержанного не обнаружено.

В НАК заявили, что в связи с нештатной ситуацией на борту самолета будут "приняты все меры для недопущения негативных последствий".

В "Аэрофлоте" Русской службе Би-би-си сказали, что не комментируют ситуацию. Национальный антитеррористический комитет ситуацию также не комментирует.

Источник агентства ТАСС утверждает, что на борту зафиксирован "факт хулиганства", а не попытка захвата.

В свою очередь источник агентства Интерфакс, которое первым сообщило об инциденте, утверждает, что самолет попытался перенаправить в Афганистан 41-летний россиянин. Официально эта информация пока не подтверждена.

Осведомленный источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил Русской службе Би-би-си, что самолет попытался перенаправить в Афганистан "неадекватный человек". Источник Интерфакса утверждает, что мужчина неоднократно задерживался за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии.

Источник РИА Новости рассказал, что экипажу самолета удалось уговорить пассажира, требовавшего лететь в Афганистан, на дозаправку в аэропорту Ханты-Мансийска.

По предварительным данным, всего на борту самолета было 75 человек, из которых семь - члены экипажа.