В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. Два летчика погибли

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В Мурманской области разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-22М3. В результате погибли два члена экипажа, сообщает российское министерство обороны.

Бомбардировщик Ту-22М3 совершил жесткую посадку, "два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь, два члена экипажа погибли", говорится в сообщении.

По данным ТАСС, командир и штурман самолета остались живы, а погибли оператор и помощник командира. Официально эта информация не подтверждена.

Минобороны уточняет, что причиной могло стать попадание самолета в снежный заряд после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что после падения Ту-22М3 загорелся. В сообщении военного ведомства сказано, что "в результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение".

По данным источника ТАСС, инцидент произошел во время посадки самолета на военный аэродром в Оленегорске. Собеседник Интерфакса сказал, что крушение произошло в районе военной авиабазы Оленья.

Оленья - аэродром дальней авиации на Кольском полуострове. Полет осуществлялся без боекомплекта, заявили в минобороны.

Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Дальний бомбардировщик Ту-22М был создан в советском КБ Туполева еще в 1970-х годах, а его модернизированная версия, которую используют российские ВВС до сих пор, появилась на вооружении в 1983 году.

Название этого самолета совпадает с названием другого туполевского бомбардировщика Ту-22, однако эти самолеты, созданные в одном КБ, считаются разными.

Это уже второе авиапроисшествие в российских вооруженных силах за неделю. В пятницу, 18 января, над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Летчики катапультировались, но спасти удалось только одного из четырех пилотов.