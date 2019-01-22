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Королёвский городской суд Московской области обязал телеведущего Дмитрия Киселева выплатить долг в размере 2,6 млн рублей (около 40 тыс. долларов) за строительство виллы в Коктебеле. Киселев заявил Би-би-си, что намерен обжаловать это решение.

В пресс-службе суда Би-би-си подтвердили, что иск рассматривался во вторник утром.

Согласно исковому заявлению архитектора Владимира Мазурина, которое цитирует "Новая газета", в 2015-2016 годах он руководил реконструкцией виллы под Коктебелем. В документе говорится, что Мазурин обнаружил опасные перекосы в фундаменте здания и рекомендовал заказчику исправить ошибки, однако тот отказался это сделать и якобы не оплатил работы в полной мере.

"Объект по-прежнему представляет опасность для всех окружающих, но это не повод не оплачивать услуги", - цитирует издание представителя Мазурина Сергея Цапко.

Мазурин требовал взыскать с ответчика 5 млн 813 тыс. рублей.

Киселев утверждал, что Мазурин не справился со своей работой. Представитель телеведущего заявил в суде, что истец не выполнил условия договора о полном оказании услуг и не представил отчет о выполненных работах.

Сам Дмитрий Киселев в комментарии Би-би-си заявил, что считает вынесенное решение необоснованным, а истец, по его словам, лишь "представляется архитектором".

"Суд по нескольким требованиям уличил истца во лжи, сократив сумму иска от первоначальной в четыре раза... Решение не вступило в силу и обязательно будет обжаловано. Точку ставить рано", - сказал Киселев.

"Звонок из Москвы"

Скандал вокруг дачи Киселева разгорелся в сентябре прошлого года, когда Мазурин опубликовал в крымской газете "Город-24" статью под названием "Чародеи оползневого склона", гда шла речь о строительстве некоего дома стоимостью около 200 млн рублей. В статье Мазурин утверждал, что строительство проходило с серьезными нарушениями, которые заказчик отказывался устаранять.

Имя заказчика в статье не указывалось, однако журналистам Мазурин сообщил, что это был Дмитрий Киселев.

Мазурин также утверждал, что на следующий день после публикации статьи весь тираж газеты был изъят, а главного редактора уволили. По его словам, учредитель издания решил так поступить после "звонка из Москвы".

Киселев в ответ заявил, что Мазурин якобы сначала прислал ему статью "в качестве ультиматума и шантажа за деньги" и обещал опубликовать ее в случае неуплаты.

"Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке", - заявлял тогда Киселев.

О строительстве дачи в Крыму Киселев расказывал в интервью украинским СМИ еще в 2006 году. Он отмечал, что взял в аренду землю в "зоне активного оползня", поэтому строительство вышло очень дорогим и ему пришлось взять огромный кредит.