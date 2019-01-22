"Абэ решил взять быка за рога". Чем закончилась встреча Путина с премьером Японии

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Путин после переговоров напомнил, что встречается с Абэ в четвертый раз за последние полгода

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры в Москве. Перед встречей японские СМИ писали, что в 2019 году может произойти "поворотный момент" в решении вопроса о мирном договоре и Курилах, но никаких новых заявлений не прозвучало.

За последние полгода Путин и Абэ провели уже четыре встречи. На этот раз премьер Японии заехал в Москву по дороге на Всемирный экономический форум в Давосе.

"Хочу поблагодарить тебя за то, что ты принял предложение и по дороге на международное мероприятие в Швейцарии завернул к нам в Москву", - поприветствовал Путин Абэ, одного из трех мировых лидеров, к которым российский президент, по собственному признанию, обращается на "ты".

Абэ, который за две недели до визита в Москву поклялся поставить точку в вопросе мирного договора, в свою очередь, заявил, что намерен "как следует" обсудить эту тему - "с учетом результатов встречи между министрами иностранных дел и встречи переговорщиков" 14 января.

В итоге переговоры Путина и Абэ в Кремле продолжались более трех часов, однако никаких заявлений, которые могли бы свидетельствовать о значительном прогрессе в решении вопроса, по их итогам сделано не было.

"Подчеркну, впереди длительная кропотливая работа... Разумеется, решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран", - заявил Путин.

"Решение задачи, оставленной нерешенной более 70 лет после окончания войны, не просто, но мы должны это сделать", - сказал Абэ.

Следующий раунд переговоров между министрами иностранных дел России и Японии решено провести в феврале. Он может состояться "на полях" конференции по безопасности в Мюнхене, уточнил Абэ.

Эксперты, опрошенные Русской службой Би-би-си, сходятся во мнении, что прорыва на пути к заключению мирного договора пока ждать не стоит.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"

"Встречу позиционировала в качестве исторической именно японская сторона. Абэ решил взять быка за рога и попробовать методом информационно-дипломатического нагнетания создать атмосферу, будто бы прорыв близок.

Японская сторона, надо отдать ей должное, пытается разнообразно играть, создавать искусственный хайп, как сейчас говорят. Абэ это делал и чтобы работать с общественным мнением в Японии, постепенно подвигая его к тому, что надо пойти на компромисс, и чтобы создать впечатление уходящего поезда для российской стороны.

Media playback is unsupported on your device Как друзья: Путин и Абэ все же обсудят Курилы

Российская сторона этого не поняла - более того, ее это возмутило. Встреча нужна была, чтобы продемонстрировать - процесс идет, но результатов не ждите. Это фиксация того, что договоренности по-прежнему нет.

Российской стороне важно продолжать процесс, но не доводить до результата. Японии важен результат, но они понимают, что это все пока ритуальные танцы. Для России итог сейчас неважен, потому что все так быстро меняется, что фиксировать результаты пока нерационально, все может произойти в ближайшие годы, если судить по тому, как сейчас развивается мир".

Дмитрий Стрельцов, завкафедрой востоковедения МГИМО

"Следовало ожидать такого результата, на данном этапе трудно рассчитывать на какой-то прорыв. Определенный сдвиг в позиции Японии и так уже произошел - в направлении признания декларации 1956 года как окончательной.

Об этом заявил Абэ, признав [по сути] нереалистичность требований относительно Кунашира и Итурупа. Японская сторона переваривает этот сдвиг, привыкает к нему. Россия также сейчас не готова давать какие-то обещания Японии, даже по декларации 1956 года.

Большое неприятие общественности и, по всей видимости, отсутствие принятого политического решения [привели к таким итогам]. Формулировки лидеров по итогам этой встречи - это результат неопределенности в отношении взаимоприемлемой формулы решения вопроса. Но думаю, что это устроило обе стороны, это дает возможность перевести дух, пространство для маневра во внутриполитической плоскости в обеих странах, оснований для жесткой критики нет.

Какие-то ожидания не были реализованы. Были определенные иллюзии, что встреча закончится каким-то результатом, и в Японии, и в России. Мне кажется, что за частыми встречами и за визитом Абэ стоит особенность стиля японской дипломатии - настойчиво возвращаться к одному и тому же вопросу, давить в одну и ту же точку.

Наверное, Япония рассчитывает, что додавит и получит территории. У меня есть скептицизм [по этому поводу], было множество подобных ситуаций: вроде, вот-вот решится вопрос, но ничего не решается".

Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН

"Нет никакого продвижения в отношении решения главной проблемы - территориальной, а она является условием подписания мирного договора. Этим объясняются итоги - поговорили и решили дальше встречаться, обсудили проблемы экономические и прочее.

Сам по себе факт встречи - отрадный. Когда на рубеже годов были заявления японские, что все на мази и все готово и были при этом российские заявления, охлаждающие этот пыл, появилось ощущение, что переговоров не будет. Но лучше разговаривать, чем молчать и заочно критиковать друг друга.

Японский сценарий, озвученный Абэ, что этот год будет решающим [нереалистичен] - скорее всего, в этом году ничего не удастся. Даже если Путин поедет на саммит "двадцатки" в июне, вряд ли стороны дозреют к этому времени. У Японии нет готовности принимать те уступки, на которые готова идти Россия. Япония хочет большего".

Проблема мирного договора

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора о Курильских островах.

Япония претендует на южную часть Курильского архипелага (острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи), перешедшую под контроль СССР в 1945 году, и отвергает предложения заключить мирный договор без предварительных условий. Россия настаивает на своем суверенитете над этими территориями.

В ноябре прошлого года в Сингапуре Путин и Абэ договорились ускорить переговорный процесс, который безуспешно ведется десятилетиями, на основе Совместной декларации 1956 года. В ней сказано, что Москва согласна рассмотреть возможность передачи Токио двух островов (Шикотана и Хабомаи, на одном из них даже не живут люди) после заключения мирного договора.