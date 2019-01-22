Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Крис Браун получил пятилетний условный срок за нападение в 2009 году на певицу Рианну

В Париже по подозрению в изнасиловании арестован американский певец Крис Браун, сообщила французская полиция.

24-летняя девушка обвиняет Брауна в том, что 15 января он изнасиловал ее в своем номере в отеле.

Как сообщается, девушка заявила в полиции, что они встретилась в ночном клубе в центре Парижа, недалеко от Елисейских полей, а затем пошли в нему в отель.

Под стражей также находятся телохранитель Брауна и еще один мужчина, предположительно, его друг.

29-летний певец пока никак не прокомментировал обвинение. Французская полиция расследует жалобу девушки.

У Брауна и раньше были проблемы с законом.

Он получил пятилетний условный срок и был приговорен к общественным работам за нападение в 2009 году на свою бывшую подругу певицу Рианну.

В 2016 году он был арестован по подозрению в вооруженном нападении после того, как другая женщина заявила полиции, что он угрожал ей пистолетом. Позже Браун был освобожден, и его адвокат сказал, что обвинения против Брауна были "доказуемо ложными".

Еще одна женщина также обвиняла его в изнасиловании.