Семья обвиняемого в шпионаже Пола Уилана ищет новых адвокатов

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Пол Уилан (справа) в Мосгорсуде с адвокатами Владимиром Жеребенковым и Ольгой Карловой

Бывший морпех Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, не сам выбрал себе адвоката, заявил его брат Дэвид Уилан. По его данным, обвиняемый виделся с защитником всего дважды. Теперь его семья ищет новых адвокатов.

Сотрудники ФСБ задержали гражданина США, Канады, Великобритании и Ирландии Пола Уилана 28 декабря в Москве, спецслужба сообщала, что он был задержан при проведении "шпионской акции".

В пятницу, 25 января, Дэвид Уилан отправил в СМИ заявление. В нем говорится, что во время визита канадского дипломата в СИЗО его брат "подтвердил то, что его семья подозревала - что его адвоката господина [Владимира] Жеребенкова выбрали за него".

"Мы остаемся в неведении о том, кто же выбирал за Пола, если не он сам, - сказано в заявлении, поступившем в Русскую службу Би-би-си. - То, что Пол не говорит по-русски, по-прежнему затрудняет его общение в тюрьме, и он обеспокоен, что с момента своего ареста он лишь дважды видел своего адвоката, который не говорит по-английски".

Дэвид Уилан сообщил также, что семья передала арестованному список "альтернативных российских адвокатов" - на случай, если тот решит, что ему нужно поменять защитников.

"Мы надеемся, что список ему передадут, поскольку, как мы понимаем, согласно статье 50 Уголовно-процессуального кодекса [России], Пол вправе выбирать себе адвоката, - говорится в заявлении. - Наша семья не выступает ни за, ни против смены адвоката, но мы считаем, что право Пола на выбор должно уважаться".

С Владимиром Жеребенковым семья Пола Уилана не общалась, поскольку тот не говорит по-английски, говорил ранее Би-би-си Дэвид Уилан. Ему удалось только познакомиться и обменяться контактами с англоговорящим сотрудником адвокатской конторы Жеребенкова.

Жеребенков - известный московский адвокат. В частности, он защищает Андрея Ковальчука, арестованного по делу о хранении кокаина в российском посольстве в Аргентине. В 2005 году он представлял интересы украинского премьер-министра Юлии Тимошенко, когда в ее отношении завели уголовное дело в России. Ранее он работал следователем МВД.

Сам Жеребенков сказал Би-би-си, что с Полом Уиланом планирует увидеться в "Лефортово" на следующей неделе, 28 января. Он пояснил, что более частые встречи невозможны из-за режима в "Лефортово" - в СИЗО адвокаты вынуждены ждать в очереди, чтобы попасть к подзащитным.

На вопрос о том, как он оказался защитником Уилана, Жеребенков отвечать отказался, сославшись на адвокатскую тайну.

"Пол заключил договор лично со мной, я ему свое виденье предложил, но мы еще не решили, сколько я получу за работу", - рассказал Жеребенков Би-би-си. От дальнейших комментариев он отказался.

По сведениям Би-би-си, сначала задержанному Полу Уилану предоставили адвоката по назначению, им оказался сын Жеребенкова Роман, который состоит в реестре адвокатов, которые берут дела как защитники по назначению.

Знакомый Жеребенкова, попросивший об анонимности, сказал Би-би-си, что на участии в деле Жеребенкова-старшего якобы настояли следователи ФСБ. ФСБ не дает комментариев по этому делу.

Сейчас у Пола Уилана три защитника - Роман и Владимир Жеребенковы, а также Ольга Карлова. Она говорит по-английски, но в "Лефортово" у Уилана не была.

Media playback is unsupported on your device Вместо свадьбы в тюрьму. Интервью брата задержанного ФСБ Пола Уилана

Уилану предъявлено обвинение по статье "Шпионаж". Никаких подробностей о деле Уилана в ФСБ не раскрывали, заседание Лефортовского суда Москвы, на котором решался вопрос об аресте, проходило в закрытом режиме - как и обжалование этого решения в Мосгорсуде.

Жеребенков подтверждал, что при задержании у Уилана нашли электронный флэш-носитель с информацией, составляющей гостайну. Кто ему ее передал, неизвестно, других обвиняемых в деле Уилана нет.

Как говорил журналистам Жеребенков, что его подзащитный думал, что на флэшке информация "культурного назначения, для туриста в России, про храмы в том числе".

Уилан интересовался Россией, у него тут друзья, рассказывали адвокат и родственники Пола Уилана, бывшего морпеха, который в последние годы руководил службами безопасности в нескольких частных компаниях.

По данным Жеребенкова, ФСБ начала следить за Уиланом еще в его предыдущий приезд в Россию весной 2018 года.

Сам Уилан не признает вину. Он поехал в Москву на свадьбу к другу, говорил ранее его брат.