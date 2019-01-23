Академия наук не отказалась от планов сделать патриарха Кирилла почетным профессором

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Российская академия наук (РАН) сообщила, что принятое ею ранее решение о присуждении патриарху Кириллу звания почетного профессора оказалось ошибочным. Однако, как пояснил Русской службе Би-би-си не отказалась от планов присудить вице-президент РАН Юрий Балега, это не значит, что вообще академия наук отказалась от этой идеи.

По словам Балеги, для того, чтобы присудить патриарху такое звание, президиум Российской академии наук должен сначала внести поправки в свой устав. Ожидается, что это произойдет в апреле 2019 года.

Ранее в РАН сообщили, что 22 января президиум академии проголосует за присуждение звания почетного профессора патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, однако голосование было отложено

Позже на сайте РАН появился пресс-релиз, в котором информация о присуждении званий патриарху и Матвиенко называлась "ошибочной". По данным "Фонтанки", новость была удалена с сайта 23 января, однако потом ее восстановили.

Помешал устав РАН

"Ошибки никакой нет, у нас возникли проблемы чисто юридического характера, - сказал Би-би-си Балега. По его словам, в 1997 году, еще при старом уставе, было принято положение РАН, которое позволяло присуждать звание почетного профессора общественным деятелям.

В 2014 году устав был изменен, говорит Балега. Тогда же из него исчезло положение, позволяющее присуждать звание почетного профессора не только ученым. Тем не менее академия в 2015 году вручила награды гендиректору ЮНЕСКО и генсекретарю ООН, хотя уже действовал новый устав.

По словам Балеги, в апреле состоится общее собрание РАН, на котором устав изменят, чтобы он соответствовал положению о наградах. После того, как обновленный устав одобрит правительство, к вопросу о присвоении званий почетных профессоров академия вернется.

"Суть не меняется и с критикой это не связано, - заверил Би-би-си Балега. - Шум, возник в связи с желанием горячую тему [подсветить]".

Критика в адрес решения наградить патриарха звучала, в частности, в самой академии. Клуб "1 июля" - неформальное объединение сотрудников РАН - сразу же обратил внимание как раз на то, что в действующем уставе отсутствуют упоминания о звании "почетного профессора".

"Клуб также считает, что титул "почетный профессор" является крайне неудачным. Профессор - одно из высших научных и преподавательских званий, и оно не может присуждаться людям, достигшим высот в других областях деятельности", - говорится в заявлении клуба.

"Члены президиума принципиально не возражали, были мнения, что это (награждение Патриарха и спикера СФ - Би-би-си) нецелесообразно, но эти мнения вчера на президиуме не обсуждались и не звучали", - заявил в свою очередь Балега.

"Мы считаем, что работа этих людей (Патриарха Кирилла и Валентины Матвиенко - Би-би-си) полезна для отечественной науки и принесла изменения", - продолжил он, отметив, что именно поэтому академия перед ними извинилась сейчас и все же присвоит им почетные звания позже.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Вице-президент РАН Юрий Балега о награждении патрираха Кирилла: "Никакой ошибки нет"

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков заявил Би-би-си, что церковь не имеет отношения к ситуации с присуждением звания главе Русской церкви. "Присуждения еще не было, это была просто их инициатива, их предложение. Когда оно состоится, тогда и можно будет это обсуждать", сказал он.

"Извините, я не буду с вами разговаривать", - сказала Би-би-си пресс-секретарь РАН Светлана Попова. Причин отказа общаться она не объяснила, на повторные звонки и смс корреспондента Би-би-си не ответила.

"Никаких противоречий нет"

18 января пресс-служба РАН объявила, что наградить главу РПЦ патриарха Кирилла и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко званиями почетных профессоров академии наук. Пресс-секретарь РАН Светлана Попова объяснила присуждение звания патриарху цитатой Альберта Эйнштейна о боге. "Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", - сказала она.

Позже она пояснила, что услышала это высказывание Эйнштена в сериале о его жизни, который смотрела на телеканале "Культура". Действительно ли где-либо когда-либо Эйнштейн говорил, что "теория относительности говорит о гениальности Создателя", доподлинно неизвестно: в открытых источниках журналистам Би-би-си не удалось обнаружить такое высказывание нобелевского лауреата.

В 2010 году патриарх Кирилл стал почетным профессором ядерного университета МИФИ. Спустя два года в университете открылась кафедра теологии под руководством митрополита Илариона, главы отдела внешних церковных связей РПЦ.