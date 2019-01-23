Полиция Британии опасается роста правого экстремизма из-за "брексита"

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Глава антитеррористического подразделения британской полиции опасается, что нервная атмосфера вокруг "брексита" может быть использована правыми экстремистами. Главной угрозой, впрочем, по его словам, остаются исламские радикалы.

"После референдума мы наблюдали скачок правонарушений на почве ненависти, и реального спада до сих пор не случилось, так что остается вероятность радикализации людей из-за этой нынешней нервной атмосферы", - сказал Би-би-си глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

В то же время основная часть работы ведомства Басу связана с исламским экстремизмом: по его словам, с 2017 года его подразделение предотвратило 18 терактов, и 14 из них замышлялись радикалами от ислама.

Правый, антииммигрантский экстремизм, как сказал Басу, остается сравнительно небольшой угрозой, но полиция, тем не менее, уделяет ему пристальное внимание и старается предотвращать сползание крайне правых в терроризм.

Нил Басу выступал во вторник на презентации киноролика, в котором полиция призывает граждан к бдительности и просит сообщать о подозрительных людях, закупающих в большом количестве огнеопасные и взрывоопасные вещества или холодное оружие.

Ролик будут крутить перед сеансами в 120 кинотеатрах Британии в течение двух месяцев.

Заместитель главы британской полиции рассказал, что сейчас антитеррористическое подразделение расследует 700 дел, и это на 100 больше, чем год назад.

В первые месяцы после референдума 23 июня 2016 года британская полиция зафиксировала скачок числа сообщений об инцидентах, связанных с межнациональной и межрасовой неприязнью, примерно в полтора раза.

Правда, остается неясным, в какой мере этот скачок был обусловлен реальным ростом числа таких инцидентов, а в какой - тем обстоятельством, что после референдума, который многими воспринимался как голосование "против иммигрантов", обеспокоенные люди стали чаще сообщать о таких инцидентах.

Теракты в Британии

В серии из пяти терактов, случившихся в Британии в 2017 году, только один был связан с "белым" правым экстремизмом: 19 июня 47-летний Даррен Осборн на минифургоне протаранил толпу у мечети в лондонском районе Финсбери-парк. Погиб один человек.

Image caption "Присмотрись!" Агитационный ролик будут показывать в кинотеатрах Британии до марта

22 марта 2017 года террорист по имени Халид Масуд протаранил на машине пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне, затем вбежал во двор парламента и зарезал полицейского, после чего был застрелен. Итог: шесть погибших, включая самого Масуда, и 50 травмированных.

22 мая террорист-смертник Салман Рамадан Абеди взорвался на концерте поп-звезды в Манчестере. С ним погиб 21 человек, в основном подростки, 59 были ранены.

3 июня трое молодых людей: Хурам Шазад Батт, Рашид Редуан и Юсеф Загба протаранили на фургоне прохожих на Лондонском мосту в центре столицы, затем выскочили из машины и стали резать людей ножами. Через несколько минут они были застрелены примчавшимся спецподразделением полиции, но успели убить восемь человек и ранить 48.

15 сентября 18-летний Ахмед Хасан попытался взорвать самодельную бомбу в вагоне метро на лондонской станции Парсонс Грин. Затея удалась лишь частично, мощного взрыва не получилось, но ожоги и травмы получили около пятидесяти человек.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Нил Басу говорит, что контртеррористическую полицию беспокоят боевики-исламисты, возвращающиеся в Британию

Одно, но очень громкое преступление, связанное с "белым" правым радикализмом, было совершено в 2016 году перед самым референдумом о выходе Британии из ЕС.

16 июня в городке Бёрстол в Йоркшире 52-летний Томас Мэйр застрелил и добил ножом депутата парламента, пламенную противницу выхода Британии из ЕС Джо Кокс. По словам свидетелей, Мэйр в момент убийства выкрикивал "Британия превыше всего".

Убийца поддерживал связи с одной американской неонацистской организацией. Британские правые радикалы от него отмежевались. Мэйр приговорен к пожизненному заключению.

Возвращение боевиков

Нил Басу сказал на презентации антитеррористического ролика, что больше всего полицию сейчас заботят боевики из числа исламских фундаменталистов, которые могут возвращаться домой в Британию из Сирии, Афганистана и других подобных мест.

Что касается "брексита", то Нила Басу и всю британскую полицию пугает перспектива выхода Британии из ЕС 29 марта этого года без урегулированных отношений.

По словам Басу, Британия и Европа окажутся в очень тяжелой ситуации, если не смогут обмениваться данными о преступниках, как они это делают в рамках Евросоюза.