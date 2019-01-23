Евросоюз ополчился на "золотые паспорта". Они популярны у россиян

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мальта вместе с Кипром и Болгарией упоминается в числе стран ЕС, торгующих гражданством

Европейская комиссия потребовала от стран Евросоюза усилить проверки иностранцев, желающих получить "золотые паспорта" - гражданство в обмен на инвестиции. Доклад не имеет юридической силы, но последствиями для россиян все же может обернуться.

Еврокомиссия представила 23 января доклад о том, как работают схемы гражданства или резидентства в обмен на инвестиции.

Речь идет о так называемых "золотых паспортах" и "золотых визах", которые приобретаются в обмен на инвестиции в страну. Такие схемы несут в себе ряд рисков, в частности, отмывания денег, коррупции и ухода от налогов, предупреждает Еврокомиссия.

Согласно докладу, программы предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции существуют в 20 странах ЕС (всего в Европейском союзе 28 стран-членов). Особое внимание в докладе уделяется трем странам - Болгарии, Кипру и Мальте. Только эти три страны фактически торгуют гражданством, заявляют авторы доклада.

Объединяет эти страны и популярность у россиян.

На выходцев из России приходится до половины заявлений по таким программам, говорит Би-би-си старший юрист UFG Wealth Management Николай Варгасов. Около 45% заявителей на болгарское гражданство - выходцы из бывшего СССР, приводит пример Камен Шойлев, британский барристер и партнер New Balkans Law Office. Из 3 тысяч человек, ставших гражданами Мальты в обмен на инвестиции в 2017 году, у более чем шестисот - русские имена и фамилии, посчитали "Открытые медиа".

В чем проблема

Для того, что получить паспорт гражданина Кипра, нужно инвестировать минимум 2 млн евро в экономику страны и приобрести недвижимость. На Мальте нужно заплатить 650 тысяч евро (деньги идут в национальный инвестиционный фонд страны) и приобрести недвижимость на сумму не менее 350 тысяч евро. Для Болгарии сумма инвестиций составляет 1 млн евро.

Все заявители должны доказать, что у них в прошлом не было проблем с законом. Но в этих странах есть проблемы с проверкой заявителей, считает Еврокомиссия. К примеру, власти стран могут одобрить заявку, даже если претендент на получение гражданства не вполне соответствует критериям.

Еще одна проблема, по мнению Еврокомиссии, заключается в том, что страны ЕС не консультируются друг с другом по поводу заявителей. И человек, которому было отказано в гражданстве одной страны ЕС, может спокойно обратиться за "золотым паспортом" в другую, следует из отчета комиссии.

Еврокомиссия намерена до конца 2019 года разработать меры, которые позволят закрыть эти лазейки.

В октябре 2018 года беспокойство по вопросу "золотых паспортов" и "золотых виз" высказывал и Европарламент. Из его доклада следовало, что есть страны, в которых требования для инвесторов сводятся к минимуму, и помимо статуса резидента или гражданина страны ЕС они получают и доступ к выгодным налоговым режимам.

Все не так просто

Министерство правосудия Болгарии уже заявило, что страна планирует свернуть программу. По данным болгарских властей, с 2013 года паспорта в обмен на инвестиции получили только 50 иностранцев - из России, Египта, Израиля и Пакистана. То есть с экономической точки зрения продолжать программу смысла нет.

Другое дело - Мальта и Кипр. В октябре 2018 года американский Forbes писал, что Кипр смог заработать на программах продажи гражданства 4,8 млрд евро (5,5 млрд долларов) с 2013 года, Мальта - получила 718 млн евро (831 млн долларов) прямых иностранных инвестиций с 2014 года.

Для сравнения, ВВП Кипра в 2018 году, по прогнозу МВФ, составит 23,9 млрд долларов, Мальты - 14,3 млрд долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Паспорт Кипра можно получить за 2 млн евро

Если посмотреть на порядок получения гражданства других стран ЕС, то Кипр, Мальта и Болгария стоят особняком - получить "золотой паспорт" здесь гораздо легче. "Таких условий не предлагает ни одна другая страна", - считает Варгасов. К примеру, в большинстве других государств ЕС для получения гражданства установлен ценз оседлости, часто требуется сдача экзаменов на знание языка и истории страны.

Но и на Мальте, Кипре и в Болгарии процесс этот довольно сложный. На Кипре в прошлом году ввели квоты на количество новых паспортов. На Мальте они уже действуют. Еще Кипр ранее выдавал паспорта без обязательного предварительного получения вида на жительство, но отказался от этого.

"Для проверок государства часто нанимают частные агентства, проверяющие информацию из анкеты в открытых источниках на родине заявителя. Поэтому сложно согласиться с тем, что вопросу происхождения средств уделяется мало внимания, особенно по сравнению с тем, что было 5-6 лет назад", - признает Варгасов.

По его словам, сейчас власти Мальты отклоняют каждое второе заявление от россиян.

А в Болгарии почти все кандидаты на инвестиционное гражданство покупают болгарские гособлигации. Для этого они обычно открывают счета в банках и проходят проверку по принципу "знай своего клиента", говорит Шойлев. В проверке участвует болгарское МВД и специальные органы по борьбе с организованной и финансовой преступностью. Процесс проверки длится около двух лет, в него включены около 15-ти различных ведомств.

Последствия

Доклад сам по себе не будет иметь никаких последствий, полагает профессор Гронингенского университета Димитрий Коченов. Ведь правила ЕС исключают возможность наднационального регулирования гражданства государств-членов, а у Еврокомиссии нет возможности регулировать вопросы получения гражданства.

В противном случае она стала бы диктовать французскому правительству, кто является французом, ирландцам - кто ирландец, а голландцам - кто голландец, иронизирует Коченов.

"Никто в ЕС к этому не готов. Еврокомиссию это очень сильно огорчает, поэтому они и пытаются все инвестпрограммы представить всего лишь как риски, не упоминая, что они приносят миллиарды в казну", - сказал он Би-би-си.

Коченов называет доклад "внутренними играми комиссии". В будущем комиссия сможет сослаться на этот документ и сказать, что у нее есть традиция наработок в этой сфере - "для того, чтобы когда-то попытаться регулировать гражданство самим", предполагает он. "Но естественно тогда возникнут большие проблемы между комиссией и государствами-членами", - оговаривается эксперт.

А вот ужесточения проверки заявителей точно стоит ожидать, считает Николай Варгасов.

"В ближайшем будущем любая возможность получения паспорта страны ЕС без фактического переезда для проживания и смены налогового резидентства будет сведена на нет, при этом на рынке гражданства за инвестиции останутся страны Карибского бассейна, паспорта которых предоставляют исключительно визовые преимущества", - сказал он Би-би-си.

Последствия для россиян будут довольно простыми - сократится процент успешных обращений. Как результат - выиграют программы инвестиций за пределами ЕС, соглашается партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов.